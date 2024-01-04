綠營爆侯友宜凱旋苑不符法規與公安申報 蔣萬安：一切合法
國民黨總統候選人侯友宜家族房地產爭議纏身，民進黨今（4）日再踢爆，侯家的凱旋苑自106年至今，「皆無公安申報紀錄」且在走道堆積儲物櫃影響逃生、宿舍走道寬度不足、樓梯寬度不足、無消防灑水系統、房門無耐燃防火門窗、投幣式洗衣機無營業登記等。對此，台北市長蔣萬安今天強調，凱旋苑的建館合乎規定，一切合法。
記者邱新博／台北報導
民進黨發言人張志豪表示，凱旋苑前身大群館2011年又昱公司簽約將大群館出租給文化大學作為學生宿舍 ，至2017年做最後一次的公安申報。2018年7月又昱公司跟文化大學解約，侯家凱旋苑自此沒有再做每二年一次的公安申報。侯友宜曾宣示「新北市對大樓管理不可能不安檢」，講的義憤填膺，但是自家經營的凱旋苑卻帶頭違法，規避多次公安申報。
新北市議員顏蔚慈表示，從新北市政府的官網中看到，侯友宜身為公共安全督導召集人，竟把在台北市出租給學生的套房隔成103間，但不管是在走道堆積儲物櫃影響逃生、宿舍走道寬度不足、樓梯寬度不足、無消防灑水系統、房門無耐燃防火門窗、投幣式洗衣機無營業登記，都明顯指出存在很多公共安全的問題。
台北市長蔣萬安今天出席台北市112學年度中等學校運動會開幕，他表示，根據同仁向他回報，管是消防還是建管，一切都是合乎規定也都合法；至於遭質疑寬度不足，要160公分，但北市府公文稱不在H1級建築材料，遭批評幫忙開脫？蔣萬安說，一切都合乎規定，包含H1、H2的規定，5層樓以上還是以下的規定，都是依照規定都是合法。