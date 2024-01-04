國三生之死勿甩鍋學校！全教總籲難管教學生、應修法課予家長責任

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全教總認為，校園悲劇有複雜成因，教育部與地方政府都有責任嚴肅面對，切忌爭功諉過甚至將問題甩鍋給學校與教師。校園事件態樣繁多，大抵而言，在維護學權的同時忽略對教師合理管教權的尊重；在要求教育人員承擔更多責任時又未能提供支援協助，乃至於在對學校課責時，卻遺忘了更為根本的家長管教責任，都是事態惡化至此的主要原因。
全教總理事長侯俊良認為，學校就是小型社會，各種角色分工要明確，對於違規犯紀的學生，應該思考的是要有專人進行輔導和管教，也就是教師運用現有「輔導管教注意事項」一般管教措施無效時，應有充足的學務、輔導人員專門負責再處理。
立委王婉諭建議，校園三級輔導機制必須要有充足的輔導資源與人力，給予特殊學生到位的身心輔導，並集結社區、家庭等相關資源共同協助。若行為人先前已經屬於觸法或曝險少年的類型，更需要有足夠的校園輔導資源來銜接少年輔導委員會、少年保護官等少年輔導及司法系統。
侯俊良強調，要根本解決校園「學生攻擊事件」問題，教育部應盤點檢討，包括事發當下及事後的做法所需經費及法規，如當事學生校園臨時安置、後續學生離校短期安置，以及學生回校的評估機制、銜接計劃，更重要的是學生家庭功能評估，發揮家庭輔導功能，以上要兼顧學校安全、學生行為改變輔導、學生學業學習及家庭服務（家長管教方式輔導、家長職場配合等等），需要行政院跨部會協調教育、社政、勞政部門給予充足的經費，並提出相關法規修訂及預防人員、處理人員、輔導人員設置，同時研擬家長課責、運轉機制等相關規劃。
侯俊良說，目前學校教育已然承載過多責任，而同樣重要的家庭教育卻日趨式微，呼籲政府正視家庭教育與家長管教責任，針對學校難以管教的學生，修正《兒童及少年福利與權益保障法》，課予家長管教義務，以行政罰方式，強制家長需參與親職教育講習或課與罰鍰，以落實家長職責；請教育部編列處理學生攻擊事件的專責人員，並寬列處理案件所需經費，讓學校更有空間妥為處理學生衝突與攻擊事件。
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