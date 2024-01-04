2024選舉公報「最狂政見」出爐！火鍋不可加芋頭　台灣增雜種優勢

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無黨籍的陳源發畢業於輔仁大學西班牙語文學系，經歷包含擔任陳特事業機構董事長及人民之聲出版社社長，並且是世界唯一以中文、英文、日文、西班牙文、法文5種語文著作28本書。
陳源發政見主張在AI時代縮短學制，小學4年、國中2年、高中2年、14歲高中畢業；加強母語傳承、改進外語教學；增加榮民及軍人福利，為流浪教師找出路。此外，他最後一項政見是「雜種優勢（hybrid vigor）」，要引進世界各地健康、聰明、漂亮的青年男女和台灣人結合，增產優秀人口。
📍台北市第6選區5號候選人 朱翊銘：火鍋不可加芋頭、咖哩飯不得拌
台灣維新黨的朱翊銘學歷是國立臺灣大學政治系輔哲學系畢業，經歷包含酒店公關、AV男優、手天使、中研院人文講座助教、台大大陸社、台大學生會福利部，現任性產業經紀及夜店酒吧從業者。
朱翊銘自稱過去曾因抗議台北市長候選人電視辯論不公遭告妨害自由，也曾因參與社運被告妨害公務入監服刑。
朱翊銘主張的政見包含台獨、性工作合法化、大麻合法化、身分證應取消性別欄位、下修性行為合法的年紀、廢除資本主義、生理女也可以加入黑道、取消禁行機車、廢除兩段式左轉等，最後是「火鍋不可加芋頭，咖哩飯不得拌」。
📍基隆市選區2號候選人 黃傑陽：增加罰寫制度，犯罪通通要抄道德經
無黨籍的黃傑陽畢業於華夏技術學院數位媒體系，經歷包含經過921大地震、經過911恐怖攻擊、三大聯合建築師事務所3D設計師，從政經驗無，自稱「白紙一張」。
而黃傑陽主張的政見為每位政務官一生只能當兩屆、課徵囤房稅3.0以及落實居住正義，向神明討房屋稅、地價稅。此外，他認為現行刑罰太輕，因此主張增加罰寫制度，罰寫道德經。
📍彰化縣第1選區2號候選人 蘇群傑：豪砸20萬求婚「盧冠妤，嫁給我」
無黨籍的蘇群傑畢業於淡江大學歷史系，經歷包含中華網龍遊戲企劃、長榮航勤行李搬運員、台灣國際保全，現為秀水鄉清潔隊隊員。
蘇群傑主張政見包含推動培養愛國心之活動、配合郭台銘先生自動化機械兵計畫、零到六歲國家顧、新住民黑工就地合法準公民、縮減立法委員工作等，第7點政見則是「站在中華民國共產黨竊據地上的盧冠妤，嫁給我」，政策詳情可至巴哈姆特電玩網站查看。
蘇群傑參選立委依照規定需繳納20萬保證金，意即蘇群傑至少花了20萬元在選舉公報上求婚，示愛方式非常特別。
📍高雄市第3選區5號候選人 張正達：大家住得愉快、相處融洽，就是我的理念
無黨籍的張正達畢業於國立高雄工業專科學校電機工程科畢業，經歷包含前陸軍航空指揮部／旋翼機保修士官役畢、完整五年電機工程專業訓練合格畢業、交通部公路總局南部訓練中心等，也從事服務社區醫療工作15年以上。
張正達主張政見包含整合強化各加工區資源、注重學童營養午餐、持開放心態歡迎新移民到左營楠梓居住，讓大家住得愉快、相處融洽，就是他的理念。此外他強調自己信奉媽祖、佛祖、關公、太子爺、王爺、右昌元帥爺等神尊，因此平日晚餐大多吃素，同時尊重基督教、天主教等不同信仰。