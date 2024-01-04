痛批民進黨保護加害者人權　侯友宜：賴清德是不是主張廢死？

我是廣告 請繼續往下閱讀
「希望凸顯正義、公道還給被害者家屬」侯友宜說，民進黨這幾年主張廢死，已不執行死刑方式取代修法的廢死，民進黨政府曾幾何時為了保護加害者人權，讓被害者以及被害者的家屬暗夜哭泣，更不斷地受到傷害，讓社會感覺到「壞人囂張，好人寒心」。
侯友宜強調，他看過現場見到歹徒的殘忍、被害者家屬柔腸寸斷的吶喊，他反對廢死，死刑作為治安最後一道防線，對嚇阻犯罪有一定的作用。
侯友宜說，有8成的民意是反對廢死，但民進黨政府說有38名死刑犯都在釋憲當中，因程序所不能執行，但司法院馬上打臉，法務部所訂的執行死刑規則，是2020年自行訂定的，要不要執行死刑跟釋憲毫無關係，民進黨根本敢做不敢當。馬政府8年執行33件、蔡政府8年執行2件，蔡英文、蕭美琴都是強烈主張廢死，賴清德是不是主張廢死？會不會依法執行死刑？
侯友宜說，他明確表示反對廢死，一切程序完備以後依法執行死刑，這是他的態度，絕對不會拖延。請賴清德回答「贊成還是反對廢除死刑？」，蔡英文說要把棒子交給賴清德，那請問是否把廢除死刑的主張，也交給賴清德？賴清德沒有明確表態前，他會每天一問，這是身為領導必須給國民清楚的交代。
新北市中小學家長協會理事長董耀琮也說，最近事件讓家長擔心會群起效尤，希望教育部盡快適度修法，不適當學生、物品進到校園，老師卻沒有任何工具可以預防與輔導，現行搜查有問題學生物品時，需要有2位以上家長代表，但現在雙薪家庭沒有人力可以進行，教育部應該適度修正法規，不要造成校園安全漏洞。
退休教師王炯元也說，基層老師對教育熱誠不減，但少數孩子因為家庭、校外因素影響放棄課業且出現行為偏差，校外影響力與現今社會氛圍罪成最大阻礙，例如出現新同學，卻礙於法條與尊重基本人權，學校沒有新同學資料，無法輔導與教導，如今已造成多起悲痛不捨的校園種大事件，應該給予老師充分的實權，請教育部擬定配套措施，維護學生受教基本權利，還給學生、家長、老師安全無虞的校園。
「社會生病了是誰害的？」發言人江怡臻指出，2018年直到2022年共有十大重大案件，每一案都是破碎的家庭，近來後害的國中生家屬也發出聲明與呼籲，強調反對廢死，只有嚴刑才能真正遏止遺憾再度發生，也呼籲要檢視現行的校園安全及學生輔導制度的漏洞，來賦予學校及老師，適當且有效的管教手段及措施。
江怡臻表示，受害家屬沉痛的呼籲，不管是實際的數據、人民的怒吼、教師的心聲、家長的害怕，再到一般民眾的擔憂，請問賴清德，說要延續蔡英文總統的路線，賴清德支持廢死嗎？
更多「2024大選」相關新聞。