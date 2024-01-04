ETF大爆發！00919尬00929搶當大哥 觀察配息各有優勢
2023年台股ETF大放異彩，攻佔投資人荷包火力全開，觀察前十大台股ETF的規模與受益人變化，以成長率來看，群益台灣精選高息ETF 00919，規模年成長率4839.52%，成為2023年台股ETF規模成長王，復華台灣科技優息00929規模成長率2131.14%緊追在後。在受益人年成長率部分，00929受益人成長率達2941.4%居冠，00919則以2466.95%，位居第二。00919與00929兩者伯仲之間，也成為2023年最火熱的台股ETF。
記者許家禎／台北報導
若進一步觀察00919與00929的配息，00919配息頻率為季配息，00929為月配息，各以最近一次配息金額來看，00919季配0.55元，00929則是月配0.13元，若把配息金額都季配息化，00919每季是領0.55元，00929則是過去6個月每月領0.11元，再加上今年開始的0.13元，00929每季約配息0.35元。不過，每位投資人重視的不一樣，有的重視總配息金額，有的則在意配息頻率，仍要看投資人的選擇。
除了ETF殖利率是重要的參考指標外，台股高息ETF最重要的是選股邏輯重視企業的獲利成長率，而成分股的換股頻率也不宜過高，一年兩次的換股可伺機汰弱留強非常適宜，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。
像是00919追蹤指數的選股邏輯號稱是最大亮點，00919在每年5月底依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票；12月換股時則根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬，將有利於未來股利率及股價表現，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性，配息頻率也採取每季配息（3、6、9、12月），滿足投資人打造穩定現金流的需求。