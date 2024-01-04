批趙少康死性不改　賴清德喊：讓人看破手腳、你是害侯友宜

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德回應，這是趙少康的謬論，趙少康不應該把競選活動當作在主持少康戰情室，這非常不應該，國人也不會支持。
賴清德批評，趙少康還是習性不改，之前他才提醒，趙競選的是副總統，不是競選總統，更何況他還沒當選，就在代替侯友宜要宣布要找郭台銘、柯文哲來組閣的事情，這些都會讓人看破手腳，「我在這提醒趙少康千千萬萬不要，否則的話你並不是在幫侯友宜，你是在害侯友宜」。
媒體詢問，怎麼看前台大校長管中閔挺侯友宜，還批賴是逃避責任。賴清德回應，管中閔為了支持侯友宜，當然什麼話都可以說的出來，不過大家能仔細、冷靜思考，當初管中閔教授競選台大的校長，爭議是從台大的校園而起，台大的校園是認為在管中閔校長參選的過程當中，是有一些問題存在問題，問題這個是管中閔教授必須要去說明面對的。
針對高端合約問題，賴清德回應，疫苗採購有政府、公司之間的合約，也有相關的規定，但他堅定的主張，因為高端的合約已經立法院調閱過，監察院也已經調查過，基於人民知的供應精神，高端的合約應該是要公布。
另，有媒體提問，若當選總統，是否有新政策幫助香港人？是否維持港澳條例？賴清德說，台灣支持香港，就等於支持民主，他擔任總統後，必然會持續的推動，對香港朋友人權的關心跟照顧。
賴清德說，三組候選人裡面，這個問題對他從來都不是問題，應該是要去問另外兩組，「柯文哲在質問侯友宜，說為什麼中國都在資助侯友宜市長？那我也想要問柯文哲，那為什麼中國從來都不批判柯文哲？基本上他們兩個都是走一個中國原則的路線，只不過是五十步笑百步而已」。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。