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批趙少康死性不改　賴清德喊：讓人看破手腳、你是害侯友宜

▲賴清德上午接受媒體訪問。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.04）
▲賴清德上午接受媒體訪問。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.04）

記者陳佩君／台北報導

針對國民黨副總統候選人趙少康稱民進黨總統候選人賴清德若當選「搞不好他還鬥爭蔡英文」、國民黨若勝選，會找民眾黨總統候選人柯文哲及前鴻海董事長郭台銘談內閣人事權等，賴清德今（4）日受訪時批評，趙少康死性不改，這些都會讓人看破手腳，「我在這提醒趙少康千千萬萬不要，否則的話你並不是在幫侯友宜，你是在害侯友宜」。

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賴清德上午赴桃園壽山巖觀音寺參香，會前接受媒體提問。媒體詢問，趙少康日前稱要辭去中廣的董事長，但NCC回應還未收到通知？趙少康說新北市國中的割頸案，是因為侯友宜市長請假，若不請假就不會發生，還把請假的怪罪到民進黨？此外，趙少康說，若國民黨勝選，會把柯文哲、郭台銘哲找來討論內閣的人事權，是否覺得有一點政治分贓？以及趙少康稱賴上任會鬥爭蔡英文總統等。

賴清德回應，這是趙少康的謬論，趙少康不應該把競選活動當作在主持少康戰情室，這非常不應該，國人也不會支持。

賴清德批評，趙少康還是習性不改，之前他才提醒，趙競選的是副總統，不是競選總統，更何況他還沒當選，就在代替侯友宜要宣布要找郭台銘、柯文哲來組閣的事情，這些都會讓人看破手腳，「我在這提醒趙少康千千萬萬不要，否則的話你並不是在幫侯友宜，你是在害侯友宜」。

媒體詢問，怎麼看前台大校長管中閔挺侯友宜，還批賴是逃避責任。賴清德回應，管中閔為了支持侯友宜，當然什麼話都可以說的出來，不過大家能仔細、冷靜思考，當初管中閔教授競選台大的校長，爭議是從台大的校園而起，台大的校園是認為在管中閔校長參選的過程當中，是有一些問題存在問題，問題這個是管中閔教授必須要去說明面對的。

針對高端合約問題，賴清德回應，疫苗採購有政府、公司之間的合約，也有相關的規定，但他堅定的主張，因為高端的合約已經立法院調閱過，監察院也已經調查過，基於人民知的供應精神，高端的合約應該是要公布。

另，有媒體提問，若當選總統，是否有新政策幫助香港人？是否維持港澳條例？賴清德說，台灣支持香港，就等於支持民主，他擔任總統後，必然會持續的推動，對香港朋友人權的關心跟照顧。

賴清德說，三組候選人裡面，這個問題對他從來都不是問題，應該是要去問另外兩組，「柯文哲在質問侯友宜，說為什麼中國都在資助侯友宜市長？那我也想要問柯文哲，那為什麼中國從來都不批判柯文哲？基本上他們兩個都是走一個中國原則的路線，只不過是五十步笑百步而已」。

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