蕁麻疹冬天又發作！醫揭過敏原因、飲食禁忌、症狀：嚴重要掛急診

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🟡蕁麻疹預防方式
1、飲食：趙昭明提及，想要預防蕁麻疹，首先要從飲食著手，例如冬天大家很愛吃羊肉爐、薑母鴨，但重口味的食物就容易導致身體發生過敏反應，此外，食用海鮮也要特別注意，以上都是造成蕁麻疹發生的主要原因。
2、氣溫：無論天氣冷或天氣熱，溫度的變化都會讓皮膚出現異狀，冬天常見民眾為了應對低溫，穿著發熱衣，或是穿很厚，結果流汗後沒有擦乾等，讓皮膚長時間處於悶熱，或寒冷過度乾燥的環境，都會讓蕁麻疹有機可趁，平時洗完澡可以多擦乳液保濕。
3、環境整潔：當環境中塵蟎、灰塵過多時，皮膚的過敏反應也會相當劇烈，建議民眾家中寢具、地毯等要頻繁定期清洗，長期久待的工作環境也要維持整潔。
趙昭明強調，若不幸真的出現蕁麻疹症狀，第一時間要牢記不要抓，以拍打方式取代，並多喝水幫助代謝，不過若出現全身局部搔癢難耐、甚至有嘴唇、呼吸道腫起來等「血管性水腫」時，建議立刻要掛急診處理，以免衍生更多併發症或生命危險。
趙昭明指出，蕁麻疹的治療目前以口服抗組織胺為主，就醫後定期服藥、控制飲食通常能穩定控制；也要提醒民眾，冬季開始不只蕁麻疹，包括乾癬、異味性皮膚炎、掉髮問題都是很多民眾的困擾，平時務必留意保暖、保濕，最重要在飲食和作息上要良好習慣才是最佳良策。