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MLB／Jordan Montgomery下家仍未定　美媒預估遊騎兵最有機會簽回

▲Jordan Montgomery有機會回鍋遊騎兵。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jordan Montgomery有機會回鍋遊騎兵。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

美國職棒德州遊騎兵隊在去年世界大賽上，以4勝1敗順利擊退亞歷桑納響尾蛇隊封王，創隊63年以來終捧起隊史首冠。而陣中王牌左投Jordan Montgomery，在休賽季成為自由球員，原本被許多專家看好，很快就會有球隊將其網羅，但目前尚未有進一步消息。稍早根據美國資深記者Jon Heyman在節目上透露，遊騎兵隊最有機會將Montgomery簽回。

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上季Jordan Montgomery共計替遊騎兵先發32場，主投188.2局、戰績10勝11敗，防禦率3.20。在季後賽出賽6場當中，有5場為先發，主投31局、戰績3勝1敗，防禦率2.90，也幫助遊騎兵隊拿下首座世界大賽冠軍。

Jon Heyman特別在節目上提到，遊騎兵隊最有可能簽回Jordan Montgomery，儘管現在受到一些薪資問題困擾，但應該很快就能夠解決，遊騎兵隊能夠騰出空間來簽下Montgomery，這位上賽季幫助球隊奪冠的重要功臣。

球季結束後Montgomery宣布投入自由球員市場，傳出除了遊騎兵想要續留，包括聖地牙哥教士、波士頓紅襪、紐約大都會，以及前東家紐約洋基都有興趣網羅。目前市場上具有即戰力左投的選手也所剩不多，除了Jordan Montgomery之外，大概只剩教士強投Blake Snell與日籍好手今永昇太，預計也將掀起搶人大戰。

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