年終放大術！7-11結帳2招現省百元 全家「拿鐵半價」喝到春節後
農曆年前又到了發放年終的幸福時刻，不過在爽爽花錢的同時，也要兼顧省荷包秘訣，不靠老闆自己就能把年終變多！其中7-11限時6天，使用指定支付方法，滿500元折50元、滿1000元折100元；還有「好運龍來隨取卡」，買卡就多送100元購物金，2招都把年終放大10%。而超商最熱銷的現煮飲品也有省錢小秘訣，除了關注咖啡優惠資訊外，即起至農曆年後，全家免費租借環保杯，就能用半價購買特濃拿鐵、抹茶拿鐵，尤其是上班族天天來杯咖啡，改用循環杯一個月就可以多省近千元。
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡7-11結帳現省100元
📍門市｜1月10日至1月15日
◾持6大銀行信用卡(國泰/中信/台新/玉山/聯邦/富邦)、icash Pay、Pi拍錢包、橘子支付等指定支付工具結帳，全店全品類商品(不含香菸、受託代銷)單筆滿500元立折50元、滿1000折100元。
◾購買全品類商品（不含香菸、受託代銷）結帳金額滿1000元好禮4選1，包含五月花舒敏厚棒衛生紙1串、味味A排骨雞湯麵5入裝1包、OPEN! 100%再生材質環保購物袋1個、一匙靈抗菌EX植萃低敏洗衣精1瓶
◾1月10日開賣「好運龍來隨取卡」（限量12萬張），每張售價1,000元，加贈100元加碼金，攜手雲林朝天宮、鹿港天后宮、苗栗白沙屯、屏東東隆宮、大甲鎮瀾宮、松山奉天宮還能隨身祈福求好運，且每款皆加贈春聯小貼紙，吉祥應景又能省荷包。
🟡咖啡控省錢秘訣
◾7-11自1月12日至1月15日限定，門市消費不限金額，加購指定咖啡、飲品買2送2，包括大杯濃萃美式（原價50元、特價25元）、大杯厚乳拿鐵（原價65元、特價33元）、特大杯珍珠奶茶（原價60元、特價30元）。
◾全家即起至3月19日前，免費租借借用循環杯，可享指定飲品半價優惠，包括Let’s Café特濃拿鐵（原價65元、特價33元）以及私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（原價65元、特價33元）。