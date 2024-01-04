利潤成長270%！奢侈品牌在越南起飛 新興富人崛起
越南一家市場研究公司的最新數據顯示，LV、香奈兒、迪奧和愛馬仕等奢侈品牌的越南經銷商2023年利潤達3.8兆越南盾（約等同於1.5億美元），較去年同期成長270%，足見新興富人階級正在崛起。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，市場研究公司Vietdata 在一份報告中宣布，代理34個奢侈品牌的12家越南公司的總收入猛增67%，達到25兆越南盾。著名品牌包括勞力士 (Rolex)、卡爾文·克萊恩（Calvin Klein）、Charles &Keith和Zara的營收都節節上漲。
根據英國房地產顧問公司萊坊（Knight Frank）的數據，2017年至2022年期間，越南頂級富豪數量激增，目前有1,059人的淨資產超過3,000萬美元。
調研公司Vietdata補充，越南富豪人口年齡偏年輕，平均年齡為32歲，仍在追求外觀和時尚的年齡階段，因此對奢侈品牌的需求度很高。
另一個市場研究平台德國Statista表示，去年越南的奢侈品市場估計超過9.57億美元，預計到2028年每年增長超過3%。
全球龍頭房地產商Savills（第一太平戴維斯）亞太區總監Nick Bradstreet在一份報告中表示，中國的經濟衰退讓高奢品牌意識到不能只依賴一個國家，而需要多元化發展。而東南亞國家如越南、泰國和新加坡，都有許多年輕富豪正崛起，因此也被高奢品牌視為當前重點發展的市場。