國民黨搶手母雞　蔣萬安透露選前黃金周赴台南高雄

2024大選倒數9天，也即將迎來「選前黃金周」，台北市長蔣萬安也是藍營的輔選大將，行程滿檔。蔣萬安今天透露，這週末會到台南、高雄，下星期安排到嘉義、南投，全力支持候選人。然而談到太太，蔣萬安說「這段期間我太太有一點......」但又改口很支持很體諒。
記者邱新博／台北報導
蔣萬安4日上午參與台北市中等學校運動會開幕典禮，他表示，去年也在同一個地方幫我們學生加油打氣，去年全國全中運，台北市表現非常亮眼拿下全國第一，今年特別不一樣的是，今年市中運之後，四月份台北市將迎來全中運，這是睽違12年之後，全國中等學校運動會再次回到台北舉辦，今年是我們的主場，所以也期許我們的選手能夠爭取佳績，繼續蟬聯冠軍。
被問及輔選行程，蔣萬安說，他個人的行程都已經排得很滿，除了協助台北市的立委候選人各項的輔選活動，這個星期六日，分別會到台南和高雄，再下個星期也會安排到嘉義台中還有南投，當然各方來的邀約非常多，「我真的有時候也很不好意思，因為很多地方都希望我去幫忙，我都盡可能地抽出時間，來給我們候選人加油，來給予最大的支持跟協助」。
但話鋒一轉談到太太，他說「所以這段期間我太太有一點......」又改口很支持很體諒，並強調無論如何，最後衝刺階段都全力來支持國民黨的候選人。