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全員逃生「2寵物未救出」！日航道歉　飼主哭：抱歉讓你獨自死去

▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）
▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本海上保安廳MA722巡邏機與日航JAL516班機，2日晚間在東京羽田機場跑道上相撞，造成海保廳飛機上的人員5死1重傷，雖然日航班機上379人則全數迅速撤離，僅有14人受傷，但日航證實有2隻乘客託運的寵物未能救出，並且為此道歉。

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根據《FLASH》報導，日本航空3日證實，發生擦撞意外的JAL516班機上，有2件旅客托運的寵物行李，「不幸的是，我們無法營救寵物，在此表示哀悼。我們抱持著珍惜乘客『家人』的心情來照顧托運寵物，對於此事造成極大擔憂和不便，僅向乘客、其家屬及所有相關人員表示最深的歉意。」

寵物被視為託運行李運送，雖然日航強調，寵物運輸環境遵循獸醫等專家建議，貨艙內保持與客艙一樣的溫度、濕度，為安全運輸盡最大努力。不過《日本經濟新聞》報導指出，在事故發生後進行撤離，乘客安全是最優先的事項，因此無法取出行李或是其他物品。

在事故發生之後，在社群平台X（舊推特）上也不斷有相關討論出現，不少網友都祈禱事故客機上沒有乘客託運的寵物，但憾事仍發生。

前《富士電視台》播報員葛西慎介（笠井信輔）在Instagram上發文表達自己對於這起事故的看法，同時為5名海保廳人員哀悼，沒想到貼文留言中出現了一名自稱是JAL516班機的乘客，表示自己因為這起事故失去了他的愛貓，「想到（貓咪）在大火中叫喊很多次，黑暗的貨倉很可怕吧、很痛苦吧，讓你獨自死去真的非常抱歉。」該名網友表示，仍然感覺很不真實，祈禱沒有人有一樣的感覺。

此外，針對賠償問題，日航已開始著手向機上367名乘客支付賠償金，每名乘客都會得到相應的補償，但日航不願透露具體金額。有網友透露，稱自己已經接到日航聯絡，乘客若行李全毀將會得到20萬日圓（約台幣4萬4000元）的賠償。

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