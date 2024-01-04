全員逃生「2寵物未救出」！日航道歉 飼主哭：抱歉讓你獨自死去
日本海上保安廳MA722巡邏機與日航JAL516班機，2日晚間在東京羽田機場跑道上相撞，造成海保廳飛機上的人員5死1重傷，雖然日航班機上379人則全數迅速撤離，僅有14人受傷，但日航證實有2隻乘客託運的寵物未能救出，並且為此道歉。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《FLASH》報導，日本航空3日證實，發生擦撞意外的JAL516班機上，有2件旅客托運的寵物行李，「不幸的是，我們無法營救寵物，在此表示哀悼。我們抱持著珍惜乘客『家人』的心情來照顧托運寵物，對於此事造成極大擔憂和不便，僅向乘客、其家屬及所有相關人員表示最深的歉意。」
寵物被視為託運行李運送，雖然日航強調，寵物運輸環境遵循獸醫等專家建議，貨艙內保持與客艙一樣的溫度、濕度，為安全運輸盡最大努力。不過《日本經濟新聞》報導指出，在事故發生後進行撤離，乘客安全是最優先的事項，因此無法取出行李或是其他物品。
在事故發生之後，在社群平台X（舊推特）上也不斷有相關討論出現，不少網友都祈禱事故客機上沒有乘客託運的寵物，但憾事仍發生。
前《富士電視台》播報員葛西慎介（笠井信輔）在Instagram上發文表達自己對於這起事故的看法，同時為5名海保廳人員哀悼，沒想到貼文留言中出現了一名自稱是JAL516班機的乘客，表示自己因為這起事故失去了他的愛貓，「想到（貓咪）在大火中叫喊很多次，黑暗的貨倉很可怕吧、很痛苦吧，讓你獨自死去真的非常抱歉。」該名網友表示，仍然感覺很不真實，祈禱沒有人有一樣的感覺。
此外，針對賠償問題，日航已開始著手向機上367名乘客支付賠償金，每名乘客都會得到相應的補償，但日航不願透露具體金額。有網友透露，稱自己已經接到日航聯絡，乘客若行李全毀將會得到20萬日圓（約台幣4萬4000元）的賠償。