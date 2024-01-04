林金結政見發表會秀聯名六大政見宣言 郭台銘另類助選再喊這句話
新北市選舉委員會今（4）日辦理立法委員第十選區（三峽、土城）電視政見發表會，國民黨籍候選人林金結及民進黨籍候選人吳琪銘都親自出席參加發表政見，其中林金結還特別帶來與鴻海集團創辦人郭台銘聯名簽署的六大政見，裡頭最後還有郭台銘先前退選時發表聲明的「STOP，RESET，RESTART」字句，表示要讓中華民國導向正確道路。對此，對手吳琪銘則認為林出示郭董簽名只是在蹭聲量。
記者吳嘉億／新北報導
林金結在政見發表會時，拿出與郭台銘連署簽名的「為了這片所深愛的土地，我寫下這一封信」聲明，表示要向主流民意的心聲，致上最高的謝意，讓他堅信，共同攜手，開創更好的明天；內容還提到包括0-6歲國家養、全面落實AI教育、重經濟少口水落實居住正義、推動次世代核能、除弊興利打造廉能政府等，指出這些治國理念與願景，希望各界和郭台銘一起全力推動。
吳琪銘則表示，郭台銘在去年12月5日就說過這六大政見，所有的立委候選人大家都可以去採用，喊到「這也沒甚麼特別的」，強調如有好的政見自己也會延續，像是推動AI科技園區、AI廊道等，直言就是在蹭聲量，認為這樣也不是很好。