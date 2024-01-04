家長要避開7-11了！「寶可夢一番賞」今開抽必中獎 9大獎項曝光
粉絲期待許久的「露營系寶可夢一番賞」正式登台，於今（4）日起在7-11開抽，有可愛到超犯規吊床皮卡丘、伊布與多款實用系露營風格生活周邊，限時三重中獎活動抽萬元國內旅行抵用券，每抽270元，抽抽有獎。《NOWnews》實際在中午去電多間官方指定有擺放的7-11店家，大多都尚未進貨，如果有興趣要試試手氣的人，要先上7-11販售地點查詢，並先打電話詢問才不會白跑一趟。
記者周淑萍/綜合報導
台灣萬代南夢宮有限公司旗下玩具事業部今（4）日正式宣布全新系列寶可夢一番賞「寶可夢 COLLECTION KUJI HIDAMARI LIFE」即日起於7-11正式發售，多款實用系露營風格生活小物結合經典角色與新一代人氣新御三家呆火鱷、新葉喵、潤水鴨，療癒寶可夢粉絲日常，每抽270元，抽抽有獎。
9大獎項一次看
獎項的部分，有A～H以及Last One獎等9大獎品，包含了A獎祭出超萌吊床睡姿皮卡丘絨毛玩偶；抽中雙重中獎還有機會將B獎戰鬥型態皮卡丘夜燈一起帶回家；Last One獎推出超欠收人氣角色伊布絨毛玩偶，滿足粉絲收藏魂。
C獎為新一代主角新御三家呆火鱷、新葉喵、潤水鴨造型的收納袋，大容量設計兼具可愛與實用性；D獎新御三家柔軟靠枕，三種角色一次滿足。E獎、F獎則分別推出粉嫩配色皮卡丘、新御三家餐盤及餐具組。多款經典角色也將在G獎野餐組及H獎手巾Q萌登場。
除了抽抽有獎之外，這次一番賞台灣推出限時三重中獎活動，加入一番賞官方LINE並至圖文選單點選「雙重中獎」，參加雙重中獎後請點選三重中獎按鈕至活動頁面，即有機會抽中限量萬元國內旅行抵用券、超商電子禮券等好禮。這次一番賞在開賣前就有不少粉絲關注，看到官方Po文後興奮留言「衝啊～」、「終於要開抽了」、 「馬麻我要！」還有人只接點名想要「小夜燈」。