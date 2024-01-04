國民黨控圖利高端不起訴簽結 政院支持薛瑞元反提誣告捍清譽
國民黨立委李德維前年指控衛福部長薛瑞元與疾管署長周志浩圖利高端，最終已獲得不起訴簽結，而薛瑞元則將委託律師提出誣告告訴，對此行政院發言人林子倫今（4）日j表示，國內有政治人物不實抹黑，嚴重詆毀衛福部與CDC同仁，造成社會不必要的動盪，行政院支持部長相關行動，透過司法捍衛第一線同仁清譽，導正社會視聽；衛福部次長王必勝補充，該案已獲不起訴簽結，國民黨仍召開指涉圖利，部長一再遭受貪污圖利指控，「忍無可忍遞狀提出誣告告訴」。
記者陳威叡／台北報導
對於薛瑞元提告，林子倫表示，過去3年多來第一線防疫人員跟全體國人共同努力下，台灣穩健度過百年大疫，衛福部也針對不實謠言跟抹黑多次澄清，立法院多次向衛福部質詢，此外民眾檢舉60多案調查過後全部不予起訴，但國內仍有政治人物不實抹黑，嚴重詆毀衛福部與CDC同仁，造成社會不必要的動盪，行政院支持部長相關行動，透過司法捍衛第一線同仁清譽，導正社會視聽
王必勝補充，關於部長薛瑞元早上委請律師遞狀控告李德維，主要是因為李德維代表國民黨在疫情期間控告圖利高端，該案已獲得不起訴簽結，但是昨天國民黨記者會又指涉衛福部與CDC圖利，部長在忍無可忍下遞狀提出誣告告訴。
王必勝也轉達薛瑞元說法，強調主要是捍衛政府機關清譽，過去3年半來努力把疫情控制得很好，卻一再遭受貪污圖利指控，司法已經證明清白，國民黨卻又一再抹黑指控，對此感到委屈與無奈，部長今日提告時，也把相關合約一併提供檢方再次驗證，希望謠言止於智者，不要以訛傳訛指控抹黑。