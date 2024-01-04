揪江國賓相陪16小時！「小鄧麗君」翁鈺鈞尬舞 跳到腿麻動不了
翁鈺鈞從選秀節目《超級紅人榜》嶄露頭角，甜美歌聲受封「小鄧麗君」，而近來她推出新歌〈Call Call Call〉MV，邀來「八點檔男神」江國賓一起演出，江國賓無奈笑說：「我是舞癡，還要跟翁鈺鈞尬舞，為了生平唯二的MV，挑戰不可能的任務。」翁鈺鈞則表示拍新歌MV，獻出人生首支舞蹈，狂跳50遍，跳到最後腿都麻了。
記者吳雨婕／綜合報導
〈Call Call Call〉曲風輕快可愛，是一首輕鬆的舞曲，翁鈺鈞笑說，對她來說其實快歌是最難的，「大家對我的輕柔演唱印象深刻，從沒想過我的第一張專輯竟是以快歌出發，如何唱出節奏感、可愛感，真是一大考驗。」在新歌MV中，江國賓與翁鈺鈞不停的跳舞，兩人跳到鐵腿，江國賓表示：「2004年因為與黃妃對唱，拍了生平的首支MV，時隔20年再受邀拍攝MV，心情截然不同，此次應邀演出翁鈺鈞MV，原本以為會輕鬆的演男主角就好，沒想到還要跳舞，平日我只有快走的運動習慣啦！」江國賓更謙稱自己是舞癡，拍MV前兩天才看著舞蹈老師的影帶惡補，因此笑說：「超怕同手同腳的啦，很開心能克服萬難的跳完，連我自己都不敢相信呢！」
翁鈺鈞分享私下的她喜歡跳舞，只是肢體動作仍有些僵硬，練舞過程經常需要立即蹲下與站立，讓自己的體能無法應付，拍MV當天為了取景更跳舞50遍，拍攝16個小時完畢，整個鐵腿到寸步難行，連江國賓都跟著陪練，讓她很驚訝，「拍MV時國賓哥提醒『生活就當演戲，自然融入，不需要刻意的表演』，他覺得我勇氣可嘉，鼓勵我加油，演藝之路要有毅力持續才會成功，一番鼓勵讓我很受用！」
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