碳有價時代！全家首間碳中和便利店達陣　年底完成全店碳盤查

我是廣告 請繼續往下閱讀
全盈+PAY的「碳資產帳戶」，為全台獨創的綠色金融服務，盼提供企業碳中和新解方，讓每位企業員工都能成為企業淨零永續的推手。
此外，「全家」先前跨通路、跨業別的「永續循環杯大聯盟」也宣佈，將全面導入「循環杯蓋」，讓消費者除可於全國共1500處跨產業據點享有「甲店借、乙店還」的便利服務外，且打造出每一杯飲品從上蓋到杯身都可全循環、零廢棄的綠色體驗。
全家便利商店經營發展部部長吳信賢指出，從「實體店碳中和實驗」、「消費者碳權教育」兩路並進、探索因應淨零碳排政策，在實體店碳中和實驗部份，透過全國首家「碳中和便利商店」台南平豐店的認證過程，逐步瞭解碳盤查、碳權購買與抵銷等流程，進而擬定後續碳管理計畫及減碳方案，可視為「全家」響應淨零碳排的縮小型測試實驗；透過此次寶貴經驗，有助加速碳盤查流程，預計於今年底將早於法規，提早完成全國店鋪之溫室氣體盤查。
「消費者碳權教育」部份，為鼓勵消費者養成綠色購物習慣、進而體驗「碳有價生活」， 全家將店舖化身環境教育場域，2019年起與國立臺北大學展開「負碳便利商店」實驗計畫，只要購買「負碳商品專區」商品即可獲得碳權、進而兌換「全家」購物金，堪稱台灣碳權交易應用雛形；「負碳便利商店」目前已拓點至三峽地區8店鋪，並有近2000名消費者建立會員碳帳戶，累積超過1.5噸碳資產。