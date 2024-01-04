日本石川強震重創！超商雙雄捐款操作一次看 便利民眾發揮愛心
日本石川縣能登地區當地時間1日4時10分發生規模7.6強震，震源深度16公里，造成住宅毀損倒塌、道路崩裂坍方、停水停電等災害，重創當地多處，目前各避難所也面臨物資嚴重缺乏的問題，急需外界伸出援手。
記者鄭妤安／台北報導
7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台自明（5）日上午8時起，與衛福部合作啟動「日本能登半島震災專案」緊急募款活動，為期15天，募款將持續到1月19日週五止，民眾可就近至全台6800多間7-ELEVEN門市ibon便利生活站捐款，幫助日本受災民眾度過這個艱難的時刻。
民眾可於ibon便利生活站首頁點選「儲值/繳費」，選擇慈善捐款，捐款對象點選「日本能登半島震災專案」，填妥捐款人資訊後，列印繳費單至門市櫃台結帳，即可完成每筆100至2萬元不等的捐款，善款不收取手續費，款項全數投入災區救援及重建工作，提供全民24小時全天候最便利的捐款平台。
全家4200間便利商店FamiPort也可進行捐款，受理時間同樣自5日上午8時起至1月19日23時59分為止，小額捐款單筆最低金額100元、最高金額上限2萬元，只要填寫金額與收據需求資料，即可至櫃台付款，完成代收捐款，便利民眾發揮愛心。