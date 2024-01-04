國三生割頸案「乾妹」涉串證！少年法庭挨轟擺爛 新北地院回應了
2023年12月25日，新北市某高中附設國中部發生割頸案，15歲國三男學生為了幫「乾妹」出頭，竟持彈簧刀朝著另名國三生猛刺10刀，導致其頸部、胸部中刀不治。涉案少年與女學生事後被依法送辦，少年最後被裁定收容，少女責付家人；豈料卻傳出「乾妹」責付後利用新手機聯繫目擊同學「串證」，法官挨轟擺爛無作為。對此，新北院回應礙難說明案件調查進度，對於媒體的報導不予評論。
記者孫唯容／綜合報導
今天有媒體報導指出，該名涉案少女責付家長後，雖然手機被查扣，不過返家後利用另支新手機聯繫目擊命案的同學，並利用通訊軟體「下指導棋」，要求眾人面對調查時如何應答，舉止形同串證，引發各界議論。
新北院今表示，少年事件移送少年法庭後，少年法庭本得依《少年事件處理法》第24條規定斟酌案情及進度，決定是否為證據保全、搜索扣押等事項，本院少年法庭於受理本案後均積極審慎進行，並非毫無作為，又依同法第36條之1之相關規定，本院少年法庭亦會一併維護及照料被害人家屬。
新北院指出，惟依《少年事件處理法》第34條規定，少年事件之調查不公開，本院礙難就本件之調查事項及進度為說明。上開新聞所指本院少年法庭就具體個案所為之決定，依審判獨立之精神，本院不予評論。