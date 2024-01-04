怒告李德維！薛瑞元：實在忍無可忍 高端採購合約作證物提交
高端新冠肺炎疫苗採購爭議在2023年爆發，國民黨立委李德維等多次指控衛福部長薛瑞元等「圖利高端公司」，並進行告發，但經檢方簽結、查無不法情事，今（4）薛瑞元等，於上午8時許前往台北地檢署，對李德維提起「誣告」，並提供高端新冠肺炎疫苗採購合約作為物證。
記者林志怡／台北報導
薛瑞元接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，先前李德維指控他圖利高端公司，衛福部也再三說明，但李德維執意進行告發、並持續抹黑，而檢察官經調查，也已經將該案簽結、查無不法，近期卻又因為選舉因素，一而再、再而三地提到圖利高端公司。
對於李德維的行為，薛瑞元表示，「這個不可忍受，不管是個人、機關，還是防疫團隊，做到這種地步，我們已經忍無可忍」，李德維曾有具體告發行為，因此與衛福部次長、疾管署前署長周志浩先針對他個人提告。
薛瑞元也表示，目前已經將高端新冠肺炎疫苗的採購合約當作證物、提交給地檢署，過去主要是限於保密條款，衛福部不便對外公開，且需要高端公司同意，但因為內容沒有不可告人之處，所以提供給檢察官進行判斷。
此外，近期各界關注公開高端採購合約的討論進度，薛瑞元指出，衛福部已經與高端公司聯繫，但因為高端是上市上櫃公司，需要經過董事會討論才能決定作法。