中和財神爺？吳崢控張智倫賄選　走到哪發到哪「一年粗估2千萬」

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李正皓說，內部吹哨者看不下去，揭露張智倫的行程資料，一看才發現幾千元紅包原來是小菜一碟。張智倫還有以萬元起跳的發錢行程，包含歌唱班發1萬元、民防分隊餐敘發送2萬元、里長女兒結婚送2萬6千元、會計師同業公會送2萬元、中秋活動送2萬元支票、彰化同鄉會活動致贈紅酒20箱等。
李正皓表示，張智倫把握每一個可以發錢的機會，大大小小行程餐敘，從幾千元到上萬元不等，一年保守估計花兩千萬綁樁買票鐵證如山，呼籲檢調儘速偵辦、扣押證據，不能再讓赤裸裸的買票文化發生。
吳崢表示，張智倫在所有地方鄰里、社團、協會等活動都致贈活動，走到哪送到哪，還連帶拉票，已經構成違反選罷法的要件，自己更親眼見過數十次張智倫的送禮行為。因此今天端上罪證確鑿的「主菜」，花了相當多時間盤點查證，內容包含張智倫、張慶忠、陳錦錠所參與的形成完整細節，以及每次灑了多少錢。
吳崢說，光是吹哨者提供的部分資料，就高達50筆以上，張智倫內部資料還有代號，老闆即是張慶忠、會計師指的是張智倫、議員則是陳錦錠，顯見是系統性的大規模撒錢買票計畫。
吳崢表示，資料中有以賢清基金會名義送錢、有以漢親建設名義送錢，皆是張智倫家族成立的基金會與建設公司，張智倫在中和有各種名目的金錢輸送管道、利益網路。
吳崢說，會將完整資料提交給檢方，並呼籲立即調查這種系統性、大規模性、有計畫性利用金錢來影響選舉的行為。也呼籲中和選民用手中神聖的一票、雪亮的眼睛，淘汰只會有金錢綁樁賄賂、不撒錢就不賄選的張智倫。
林楚茵也質疑，國民黨總統候選人侯友宜身為探長，請睜大眼睛看清楚今日揭露的證據，請問這些是不是百億財團家族的賄選行為？請問侯友宜還要為疑似買票賄選的人站台嗎？最後請問侯友宜，要不要要求張智倫退選？否則就是失格警察、更是包庇縱容賄選嫌疑人的總統候選人。
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