冷氣團很兇！7縣市低溫特報　明晨北台灣「跌破10度」急凍3天

1/6迎2024小寒節氣！醫公開「養生飲食清單」：吃完耐寒能力加倍

▲小寒節氣被視為全年節氣中最冷的一個，養生重點在於「保暖、適度運動、飲食控管」，尤其在飲食上，應多吃「溫熱性食材」。（圖／記者張志浩攝）
▲小寒節氣被視為全年節氣中最冷的一個，養生重點在於「保暖、適度運動、飲食控管」，尤其在飲食上，應多吃「溫熱性食材」。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

週六（1月6日）是農曆年中第23個節氣「小寒」，在傳統定義上，小寒被視為全年節氣中最冷的一個，據中央氣象署天氣預報，週六晚間也有冷空氣南下侵台，尤其北台灣會明顯降溫，對此扶原中醫診所醫師郭大維提醒，小寒節氣最重要的養生就是「保暖、適度運動、飲食控管」，尤其在飲食上，應多吃「溫熱性食材」，幫助身體抗寒能力提升。

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氣象署預報中心主任陳怡良說明，從2023年11月開始，冷氣團就開始出現，但北方冷空氣發展還不夠強盛，預估2024年1月至3月，還是會有2至3波寒流和冷氣團影響。郭大維指出，小寒節氣的到來，意味著進入隆冬季節，也標示著一年中最寒冷的日子就要開始，平日養生上有3大要點需注意。

▲天氣配圖、冬天、冷氣團、外套、保暖。（圖／記者陳明安攝）
▲小寒節氣後，一年中最寒冷的日子就要開始，建議民眾出門圍條圍巾、晚上睡覺穿個襪子。（圖／記者陳明安攝）
1、頭腳要保暖：頭部是人體的神經中樞，「風從頸後入，寒從腳底生」，小寒應特別注意頭部和腳部保暖，建議民眾出門圍條圍巾、晚上睡覺穿個襪子，尤其是小孩、老年人等免疫力較低下的族群特別要小心，手腳易冰冷的民眾也要特別留意呼吸道、流感等疾病出現。

2、運動暖腰背：腰和背是人體督脈的循行之處，有調節陽經氣血的作用，腰背保暖最好的方式就是「適度運動」與「曬太陽」，除了強壯人體，還能提升中醫所謂的「陽氣」，使全身氣機調和暢達。

3、叩齒加泡腳：冬季相對應的部位是「腎」，冬季養生可以多做「叩齒」和「泡腳」，叩齒是古代流傳下來，專屬牙齒的按摩運動，主要透過嘴唇微閉、上下牙齒有節奏的反覆分開、合上，相互叩擊出聲，達到益腎、養腎的功效，冬天晚上睡前用溫熱水泡腳，並按揉腳心，也有助于強腎，幫助健康。

飲食部分，郭大維表示，小寒節氣重在「溫補」，重點在於固腎、養心、排寒濕，食補講究「溫潤」，補養氣血，抗寒暖腎，提醒民眾，進補也要適量，體質偏燥熱、易上火的人要適當食用。

郭大維分享，溫熱性食材如羊肉、牛肉、雞肉、腰子，茴香、韭菜、蔥、生薑、大蒜、桂圓、鱔魚、鯰魚等有助於「體內陽氣」的升發，能夠提高人體的耐寒能力；多吃豆穀乾果食物，如刀豆、杏仁、核桃等，則可提供身體充足的熱量來禦寒。

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