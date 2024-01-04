1/6迎2024小寒節氣！醫公開「養生飲食清單」：吃完耐寒能力加倍

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1、頭腳要保暖：頭部是人體的神經中樞，「風從頸後入，寒從腳底生」，小寒應特別注意頭部和腳部保暖，建議民眾出門圍條圍巾、晚上睡覺穿個襪子，尤其是小孩、老年人等免疫力較低下的族群特別要小心，手腳易冰冷的民眾也要特別留意呼吸道、流感等疾病出現。
2、運動暖腰背：腰和背是人體督脈的循行之處，有調節陽經氣血的作用，腰背保暖最好的方式就是「適度運動」與「曬太陽」，除了強壯人體，還能提升中醫所謂的「陽氣」，使全身氣機調和暢達。
3、叩齒加泡腳：冬季相對應的部位是「腎」，冬季養生可以多做「叩齒」和「泡腳」，叩齒是古代流傳下來，專屬牙齒的按摩運動，主要透過嘴唇微閉、上下牙齒有節奏的反覆分開、合上，相互叩擊出聲，達到益腎、養腎的功效，冬天晚上睡前用溫熱水泡腳，並按揉腳心，也有助于強腎，幫助健康。
飲食部分，郭大維表示，小寒節氣重在「溫補」，重點在於固腎、養心、排寒濕，食補講究「溫潤」，補養氣血，抗寒暖腎，提醒民眾，進補也要適量，體質偏燥熱、易上火的人要適當食用。
郭大維分享，溫熱性食材如羊肉、牛肉、雞肉、腰子，茴香、韭菜、蔥、生薑、大蒜、桂圓、鱔魚、鯰魚等有助於「體內陽氣」的升發，能夠提高人體的耐寒能力；多吃豆穀乾果食物，如刀豆、杏仁、核桃等，則可提供身體充足的熱量來禦寒。