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質疑凱旋苑未依法公安申報　綠批：侯友宜只顧賺學生租金不顧安危

▲民進黨今天舉行記者會，再攻侯友宜。（圖／民進黨提供）
▲民進黨今天舉行記者會，再攻侯友宜。（圖／民進黨提供）

記者陳佩君／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜家族的「凱旋苑」被控長期收學生高額租金，引發外界關注，民進黨發言人張志豪今（4）日偕同台北市議會黨團總召簡舒培及新北市議員張錦豪、顏蔚慈舉證踢爆侯友宜帶頭違法，凱旋苑沒有如實完成公安申報，罔顧學生安全，只顧賺租金，不顧學生住宿安危。

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張志豪表示，侯友宜眼裡只有租金沒有公安，是標準黑心房東，2011年又昱公司簽約將大群館出租給文化大學作為學生宿舍 ，至2017年做最後一次的公安申報，同年11月新北市中和大火釀重大傷亡，時任新北副市長的侯友宜宣示將加強清查隔間套房的清樓專案稱查有不法即嚴懲，更聲稱「請檢察官追究屋主責任」；2018年7月又昱公司跟文化大學解約，侯家凱旋苑自此沒有再做每二年一次的公安申報。

他說，侯友宜曾宣示「新北市對大樓管理不可能不安檢」，講的義憤填膺，但是自家經營的凱旋苑卻帶頭違法，規避多次公安申報。

簡舒培表示，侯友宜擔任新北市長時，中和大火意外，他說是房東要負責，但當他身為房東，當消防公安要請相關技師進行申報都不願意花錢，這難道不是做一套說一套，為了省錢學生安全都不顧。據台北市工務局在86年使用執照表，顯示凱旋苑最初只有規劃99戶，但現在1至4層每層21戶，第5層15戶，網路上與現場表單都顯示出租103戶，可見有4戶是沒有使用執照的「幽靈套房」？請問當初有沒有申請室內裝修？究竟如何從99間套房增加為103間？侯友宜應該說明清楚。

簡舒培說，當初大群館（現在的凱旋苑）在使用分區為住二特（第二種住宅區），被時任台北市政府都發局長林洲民認定表示，文化大學租用的校外宿舍「大群館」作寄宿住宅使用確認違規，甚至強調從來沒有說「可以做宿舍」，因此該建物確實屬集合住宅，建管處在民國101年前往檢查時發現是學生使用，就要求提高公安規格，才導致後來被踢爆違法後和文大解約，但凱旋苑卻自從106年後至今一次公安申報也沒有，侯友宜自己嘴說公安，卻自己逃公安。

張錦豪提到，據學生提供的照片及影片佐證，凱旋苑可能存在多項違反公安的缺失，包括「走道堆積儲物櫃影響逃生」、「宿舍走道寬度不足」，如H1類應該要有160公分，但依磁磚量測僅150公分、「樓梯寬度不足」，應要有120公分，看似只有90公分、房間僅煙霧偵測器，無消防灑水系統等。

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