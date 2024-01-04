質疑凱旋苑未依法公安申報　綠批：侯友宜只顧賺學生租金不顧安危

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他說，侯友宜曾宣示「新北市對大樓管理不可能不安檢」，講的義憤填膺，但是自家經營的凱旋苑卻帶頭違法，規避多次公安申報。
簡舒培表示，侯友宜擔任新北市長時，中和大火意外，他說是房東要負責，但當他身為房東，當消防公安要請相關技師進行申報都不願意花錢，這難道不是做一套說一套，為了省錢學生安全都不顧。據台北市工務局在86年使用執照表，顯示凱旋苑最初只有規劃99戶，但現在1至4層每層21戶，第5層15戶，網路上與現場表單都顯示出租103戶，可見有4戶是沒有使用執照的「幽靈套房」？請問當初有沒有申請室內裝修？究竟如何從99間套房增加為103間？侯友宜應該說明清楚。
簡舒培說，當初大群館（現在的凱旋苑）在使用分區為住二特（第二種住宅區），被時任台北市政府都發局長林洲民認定表示，文化大學租用的校外宿舍「大群館」作寄宿住宅使用確認違規，甚至強調從來沒有說「可以做宿舍」，因此該建物確實屬集合住宅，建管處在民國101年前往檢查時發現是學生使用，就要求提高公安規格，才導致後來被踢爆違法後和文大解約，但凱旋苑卻自從106年後至今一次公安申報也沒有，侯友宜自己嘴說公安，卻自己逃公安。
張錦豪提到，據學生提供的照片及影片佐證，凱旋苑可能存在多項違反公安的缺失，包括「走道堆積儲物櫃影響逃生」、「宿舍走道寬度不足」，如H1類應該要有160公分，但依磁磚量測僅150公分、「樓梯寬度不足」，應要有120公分，看似只有90公分、房間僅煙霧偵測器，無消防灑水系統等。
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