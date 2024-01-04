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aespa寧寧設計「蓮花長輩圖」賀新年　超狂底圖、文案逗樂76萬人

▲aespa成員Ningning（寧寧）以長輩圖祝大家2024新年快樂。（圖／寧寧IG）
▲aespa成員Ningning（寧寧）以長輩圖祝大家2024新年快樂。（圖／寧寧IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女團aespa由韓國、中國的Karina、Giselle、Winter、Ningning（寧寧）4人組成，在2024新的一年，寧寧也發文祝粉絲有美好的開始，但大家已看不見偶像的內文，紛紛被寧寧的蓮花加海景的設計所吸引，笑喊：「哈哈哈哈妳是從哪裡學來的（長輩圖）！」

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▲寧寧設計的蓮花長輩圖，吸引76萬人朝聖。（圖／寧寧IG）
▲寧寧設計的蓮花長輩圖，吸引76萬人朝聖。（圖／寧寧IG）
寧寧是aespa中唯一的外國成員（中國），她在新的一年於IG寫下「新的開始」，並配上長輩圖風格設計的照片，圖上寫著：「好事就像陽光般浸透，壞事就如風一般吹走，今天也要笑笑的，祝你度過幸福的一天。」文案和字體配色，都與底圖設計十分呼應，逗樂粉絲：「咱們中國人果然是要有長輩圖」、「妳是從哪裡學來的（長輩圖）」、「太搞笑了吧」，貼文吸引76萬人按讚捧場，相當熱門。

aespa是「SM娛樂」繼2014年的Red Velvet後，相隔6年再度推出的女子團體，她們出道至今3年多，成員Karina、Giselle、Winter、寧寧確定本月16日首次造訪台灣，除了出席「明基佳世達集團」的尾牙商演，也會舉辦限額250名的簽名會，詳情可至「希林國際」臉書查詢。

▲aespa是第一個來台灣唱尾牙的韓團。（圖／希林國際）
▲aespa是第一個來台灣唱尾牙的韓團。（圖／希林國際）
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