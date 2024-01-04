乳房切除自體組織重建手術 保有美觀自信重拾生活品質

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醫療團隊建議小美採用深下腹壁動脈穿通皮瓣手術進行乳房全切除後的重建治療，就是取下腹部的自體腹部自由皮瓣，經過顯微吻合手術，再將自體腹部脂肪回填至乳房，填補乳房切除後的組織缺損。小美決定採取此手術方式，術後7天順利出院，目前已回歸正常生活。
奇美醫院醫學美容中心暨整形外科主任陳俊嘉表示，根據國民健康署2023年統計乳癌為我國婦女發生率第1位，每年有逾萬位婦女罹患乳癌，逾2000名婦女死於乳癌，相當於每天約31位婦女被診斷罹患乳癌、6位婦女因乳癌而失去寶貴性命。目前乳癌的標準治療方式仍是以乳房切除為主，然而現今醫療不僅可以進行微創手術切除腫瘤，同時也能進行自體乳房重建手術，能讓病人保持完整的乳房樣貌。
陳俊嘉醫師指出，乳房重建可分為自體組織重建及義乳重建兩種方式。以自體組織重建來說，目前深下腹壁動脈穿通皮瓣手術(DIEP flap)重建自然的乳房是一個非常成熟的技術，它不會犧牲腹直肌，重建以後，也因為未傷及腹部肌肉而減少術後疼痛的情形，病人可以早期康復。自體組織重建手術後，乳房的形狀與自然乳房相似，但手術過程複雜、時間花費較長。透過抽指手術或是皮瓣移植方式，將脂肪組織移植到身體其他需要的部位，移植的脂肪組織會在新的移植處存活下來，藉此改善凹陷變形的外觀，但因運用顯微血管接合，故需要仰賴醫師的技術與經驗。且這種方式相對於乳房植入物重建手術利用矽膠、膠原蛋白等植入物更為安全，也不易產生排斥、過敏、感染、異物反應(發炎、變硬)等副作用。
陳俊嘉醫師強調，手術後供應皮瓣的部位會輕微腫痛，一週左右腫脹會消退，腹部的傷口約7至10天內癒合，使用傷口凝膠覆蓋，不需要換藥。奇美醫院近期在深下腹壁動脈穿通皮瓣手術(DIEP flap)重建自然的乳房時，使用ICG術中皮瓣血流探查及術後植入式都卜勒血流偵測，增加了手術的安全性，以及術後照護上的舒適性。術後病人對重建後的對稱性、自然及柔軟度均感到非常滿意。