軍公教月退有望調升！陳建仁：若調漲會將溯及今年元旦
行政院長陳建仁昨日接受專訪時表示，近期會與考試院共同啟動估算機制。政院發言人林子倫今（4）日轉述院長陳建仁於院會裁示，說明有鑑於近2年物價指數上升較以往快速，行政院已先行與考試院溝通，並在113年中央政府總預算案匡列44億元預作準備，後續如有啟動調整，會溯及今年元旦。
記者陳威叡／台北報導
針對退休軍公教月退調升一事，林子倫轉述院長陳建仁院會中裁示，為感謝現職及退休軍公教對國家的貢獻，全國軍公教待遇從2018年已調薪3次，分別為2018年3%、2022年4%與今年4%，實質提升累計約為11.4%。退休軍公教月退休金部分，則是在2018年調高3%，歷經同年年金改革及法律明定與現職人員待遇調整案脫鉤後，另於2022年調升2%。
陳建仁表示，依現行規定，退休軍公教人員月退休金與中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正負5%，或至少每4年應由主管機關銓敘部、國防部與教育部，共同組成專業評估小組擬具相關調整方案。
陳建仁指出，有鑑於近2年物價指數上升速度較以往快速，行政院已先行與考試院溝通，並在113年中央政府總預算案匡列44億元預作準備，當達到法定啟動定期退撫給與調整條件時，由專業評估小組綜合考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率後，擬具退撫軍公教月退休金評估報告或調整方案，若後續啟動調整會溯及今年元旦。