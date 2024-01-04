鬼故事大師司馬中原跌倒送醫 爆「急性肺炎」過世！醫揭真實情況
有「鬼故事大師」名號的知名作家司馬中原，今（4）日傳出病逝消息，享耆壽90歲，司馬中原兒子、目前擔任北市文山區里長的吳融昊稍早證實死訊，透露司馬中原前幾天摔倒後，送醫治療爆發出急性肺炎，今早心跳停止，北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，通常年長者出現肺炎的症狀表現不明顯，只要有身體虛弱、吞嚥出現問題，就應立即就醫釐清原因。
記者張志浩／綜合報導
針對司馬中原的離世，蘇一峰提及，臨床有非常多長者出現類似「跌倒後送醫發現有肺炎」的情況，不過事實上，患者應該是「先有肺炎導致身體虛弱，才進而釀成跌倒」的情況，蘇一峰強調，肺炎在年輕人身上長會有咳嗽、多痰的症狀，不過在長者身上，通常沒有明顯症狀，取而代之的是身體漸漸變虛弱、精神較差，因此很常延誤治療，「只要拖越久、重症率就越高」。
⚠️肺炎預防方式
1、接種疫苗：防止細菌、病毒入侵身體傷害肺部，施打疫苗是最直接的方式，每種疫苗可對特定的肺炎病原體產生抗體，減少重症衍生肺炎的機率。
2、提升免疫力：免疫力也是抵抗病毒的一大助力，無論年齡層為何，平時都要透過健康飲食、運動習慣維持抵抗力，並遠離菸品、二手菸。
3、外出戴口罩：除了病毒傳播外，室外空氣污染也是造成肺炎的主因，雖然疫情趨緩，但仍建議民眾外出可以準備口罩，對各式疾病的防治都相當有效。
蘇一峰指出，肺炎的發生原因有許多種，較常見的仍是細菌、病毒等感染引起，例如新冠、呼吸道疾病等衍生為重症後，就會出現肺部問題，甚至出現「大白肺」的情況，台灣每年死於肺炎的人數都有破萬例，成為主要死因之一。
此外，蘇一峰特別提醒，還有一種肺炎稱為「吸入性肺炎」，也是造成前總統李登輝離世的主因，這類肺炎最常出現的前兆就是「吞嚥困難」，民眾在家中務必觀察長輩們的進食狀況，因為人的口腔本就有微量細菌，若吃喝東西時不小心嗆到，細菌就會進入氣管，免疫力差的人，可能會讓細菌直入肺部，引發肺部感染。