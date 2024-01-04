Energy湊齊5人全面回歸！牛奶曬剛出道「私下青澀照」：我們還在
台灣最殺舞蹈男團「Energy」自2002年成團，2009年宣布正式解散。今年無預警宣布回歸歌壇，找回最初的五人坤達、書偉、阿弟、牛奶、Toro，讓所有歌迷嗨翻。團長牛奶在粉絲專頁上發文，「最後終於能跟大家說，我們終於回來了！」並附上剛出道時的青澀合照。
記者薛羽彤／綜合報導
牛奶昨（3）日在Energy的官方粉絲團上發文，坦言從來沒想過能在五月天的演唱會上合體，現在還重新出發回歸歌壇。這些年來，團員都自各自領域發展，「能有這樣子的緣分跟機會，就是只有珍惜和感謝，珍惜我們能夠再次相聚在一起的時刻」，坦言能重組合體實屬不易，並感謝粉絲還記得他們。
牛奶表示自己非常期待能再拍新的MV，「這樣我的孩子看到就不會再說，爸比，你的MV怎麼都看起來那麼朦朦的不清楚啊」。最後，牛奶附上2002年他們剛出道時，一起拍的大頭貼照，「已經忘記為什麼而拍，顏色也已漸漸褪去，但.......我們依然還在。」興奮向粉絲大喊「終於能跟大家說，我們終於回來了！」Energy回歸後將登上新年的特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》，讓粉絲相當期待。
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