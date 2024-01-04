蕭秉治樂當拉麵老闆！自爆不會料理 遭鼓鼓吐槽「下麵給我吃」
由鼓鼓呂思緯與蕭秉治2023年底組成限定團體「GX」，以BoyFriend男友力為主要精神，2024年初獻上浪漫爆棚全創作單曲〈認愛〉，蕭秉治在MV中飾演拉麵主廚，但實際上他完全不會做拉麵，讓鼓鼓忍不住開玩笑的說：「我期待他『下麵』給我吃。」
記者吳雨婕／綜合報導
〈認愛〉主要創作靈感講述愛上一個人，希望能讓全世界都知道這份愛，無論遇到任何事都想守護一個人的心情，認愛也有可能是平凡小事相處的互動中，在某個時刻認真覺得很愛眼前這個人，透過幸福旋律刻劃平凡的瞬間。MV中，蕭秉治飾演拉麵主廚兼老闆，而鼓鼓和劇中女友的愛情故事就在蕭秉治經營的餐廳發生。雖然戲中蕭秉治飾演拉麵廚師，但現實生活中他不太會料理，只會煎牛排和煮義大利麵，對於拉麵一竅不通，而蕭秉治做拉麵前，鼓鼓還開玩笑的表示：「我期待他下麵給我吃。」
〈認愛〉不管是歌曲或MV都觸動歌迷許多回憶，歌迷提及最喜歡兩人在海邊唱歌，「看到這幕就想到你們一直努力堅持在音樂這條路上，謝謝你們沒有放棄，才能讓我們聽到更多更多好的音樂。」感謝兩人從MP魔幻力量變成GX，感謝謝謝他們共同創作出動人的音樂。師兄五月天阿信時常稱讚蕭秉治的創作並稱他為「破億神曲製作機」，聽完〈認愛〉一曲也直誇「佩服」。
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