再攻陳明文超貸爭議！國民黨團：要求金管會進行專案金融檢查

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國民黨立委翁重鈞表示，陳冠廷名下養豬場案以及安福冷鏈案，在當地掀起是否有炒地皮、利用陳明文立委職權，申請獲得政府補助的議論，陳冠廷向農業部申請百億養豬計畫，補助金額到底是多少錢？農業部始終不願意提供。
翁重鈞指出，農業部百億養豬計畫最核心的兩項業務，冷鏈計畫和養豬場設備提升，這兩項計畫佔了約75億元，陳明文身為立法院經濟委員會委員，為何能在農業部提出百億養豬計畫時，這麼湊巧陳冠廷就提出竹崎永財養豬場和安福冷鏈補助申請，難道沒有與民爭利，罔顧《利益衝突迴避法》的規定，縱使該法有排除對象，但做為一位政治人物，最起碼的要求是不讓家族向政府申請補助款，不與辛苦豬農搶食補助款額度。
嘉義縣議員何子凡表示，陳冠廷接手永財養豬場後，號稱是環保先進的高床水濂式養豬場，理應說是最符合環保規範的養豬場，但事實不是這樣，在112年7月7日到9月17日，發生三次重大排汙事件，遭到嘉義縣環保局以違反《水汙染防治法》，分別開罰21.1萬元、47.6萬元、25萬元。
何子凡認為，陳冠廷身為公眾人物，經營事業卻不顧環保，養豬場多次發生排汙事件，將汙水排入到附近灌溉溝渠中興圳裡，讓周遭數百甲農田、果園受到汙染，且事後處裡態度總是迴避，從未親自向鄉親回應，都是由員工代為面對鄉親的質疑，和媒體的採訪，欠缺政治上的道德，是位不適格的立委候選人與政治人物。
何子凡呼籲嘉義鄉親，看清楚陳冠廷參選的目的，權貴是沒有辦法了解鄉親的心聲，只會代表家族事業和家族利益。
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