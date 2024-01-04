司馬中原晚年不平靜！「父女戀」險賣上億房產　子女爭產爆恐嚇案

司馬中原 （90歲）本名：吳延玫台灣國寶級鬼故事作家 有「鬼故事大師」之稱出生：1933年2月2日逝世：2024年1月4日主持：靈異節目《今夜鬼未眠》、類戲劇《驚夜嚇嚇叫》、廣播《午夜奇譚》獎項：文學作品《春遲》獲得第12屆國家藝文獎經典故事：郭子乾在節目《綜藝萬花筒》扮演「司馬湯圓」戲仿司馬中原，他的開場白：「中國人怕鬼，西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼。恐怖喔！恐怖到了極點喔！」成為膾炙人口的一段台詞。