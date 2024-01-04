司馬中原晚年不平靜！「父女戀」險賣上億房產　子女爭產爆恐嚇案

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司馬中原的三兒子吳融賁，私下找來鄰居林男及喬事者宋男，幫忙「處理」老爸的桃花劫，說好事後給酬勞500萬元，沒想到事情喬好後，吳融賁並未如約付費，兩男與他數度談判，將費用降至150萬元，依舊沒拿到錢，竟然闖入吳家要搬走司馬中原珍藏的古物、書籍等，結果反被吳融賁提告「恐嚇取財」、「竊盜」等罪。
警方原以為是單純金錢糾紛，沒想到介入後才發現事有蹊蹺，原來吳融賁為了爭產，私下找人喬事，還懷疑陳女是弟弟吳融昊找來的，想要宋男幫忙教訓一下弟弟，檢察官最後認定吳融賁找人幫忙，並非單純受害者，恐嚇取財、竊盜罪都不成立，才結束這段荒唐鬧劇，司馬中原的晚年生活，精采度不輸傳奇故事。
司馬中原 （90歲）
本名：吳延玫
台灣國寶級鬼故事作家 有「鬼故事大師」之稱
出生：1933年2月2日
逝世：2024年1月4日
主持：靈異節目《今夜鬼未眠》、類戲劇《驚夜嚇嚇叫》、廣播《午夜奇譚》
獎項：文學作品《春遲》獲得第12屆國家藝文獎
經典故事：郭子乾在節目《綜藝萬花筒》扮演「司馬湯圓」戲仿司馬中原，他的開場白：「中國人怕鬼，西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼。恐怖喔！恐怖到了極點喔！」成為膾炙人口的一段台詞。
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本名：吳延玫
台灣國寶級鬼故事作家 有「鬼故事大師」之稱
出生：1933年2月2日
逝世：2024年1月4日
主持：靈異節目《今夜鬼未眠》、類戲劇《驚夜嚇嚇叫》、廣播《午夜奇譚》
獎項：文學作品《春遲》獲得第12屆國家藝文獎
經典故事：郭子乾在節目《綜藝萬花筒》扮演「司馬湯圓」戲仿司馬中原，他的開場白：「中國人怕鬼，西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼。恐怖喔！恐怖到了極點喔！」成為膾炙人口的一段台詞。
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