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司馬中原晚年不平靜！「父女戀」險賣上億房產　子女爭產爆恐嚇案

▲司馬中原晚年生活不平靜，不僅遇到桃花劫，上億房產差點被賣掉，子女們也因爭產鬧出社會案件。（圖／資料照）
▲司馬中原晚年生活不平靜，不僅遇到桃花劫，上億房產差點被賣掉，子女們也因爭產鬧出社會案件。（圖／資料照）

記者江芷稜／綜合報導

國寶級鬼故事大師司馬中原（本名吳延玫），今（4）日驚傳罹患急性肺炎過世，享壽90歲。其實他晚年生活不平靜，2019年與小32歲的陳姓女子傳出「父女戀」，兩人親密同居，還有意再婚，為此差點賣掉價值上億元、原本要分配給6名子女的起家厝，後來司馬中原的三兒子吳融賁為了趕走陳女，私下花錢找人處理，卻反而鬧出盜賣文物紛爭，2022年才以不起訴終結。

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▲知名作家司馬中原被兒子證實，前幾天摔倒後，送醫治療爆發出急性肺炎，今早心跳停止。（圖／司馬中原臉書）
▲知名作家司馬中原被兒子證實，前幾天摔倒後，送醫治療爆發出急性肺炎，今早心跳停止。（圖／司馬中原臉書）
司馬中原2018年喪偶，沒想到隔年遇到陳姓已婚熟女，對女方一見鍾情，陳女宣稱是他的書迷，願意擔任祕書，主動搬進他台北市的家中，要幫忙處理書籍版權等事務，還表示與老公感情不佳分居中，未來離婚的話，願意跟他再婚，但陳女跟司馬中原相識僅1年，就陪他到房仲接洽賣房事務，差點賣掉價值上億元的房產，讓6名子女擔心權益受損。

▲司馬中原過去曾透露自己的故事，不但記得前世的故事、地獄投胎場景，更一出生就會開口說話。（圖／翻攝自司馬中原臉書）
▲司馬中原2019年爆發桃花劫，價值上億元的房產險被賣掉。（圖／翻攝自司馬中原臉書）
司馬中原的三兒子吳融賁，私下找來鄰居林男及喬事者宋男，幫忙「處理」老爸的桃花劫，說好事後給酬勞500萬元，沒想到事情喬好後，吳融賁並未如約付費，兩男與他數度談判，將費用降至150萬元，依舊沒拿到錢，竟然闖入吳家要搬走司馬中原珍藏的古物、書籍等，結果反被吳融賁提告「恐嚇取財」、「竊盜」等罪。

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▲司馬中原2015年出席電影《叫魂》宣傳活動。（圖／資料照）
警方原以為是單純金錢糾紛，沒想到介入後才發現事有蹊蹺，原來吳融賁為了爭產，私下找人喬事，還懷疑陳女是弟弟吳融昊找來的，想要宋男幫忙教訓一下弟弟，檢察官最後認定吳融賁找人幫忙，並非單純受害者，恐嚇取財、竊盜罪都不成立，才結束這段荒唐鬧劇，司馬中原的晚年生活，精采度不輸傳奇故事。

▲司馬中原因急性肺炎過世，享耆壽90歲。（圖／NOWnews社群中心製）
▲司馬中原因急性肺炎過世，享耆壽90歲。（圖／NOWnews社群中心製）
司馬中原 （90歲）
本名：吳延玫
台灣國寶級鬼故事作家 有「鬼故事大師」之稱
出生：1933年2月2日
逝世：2024年1月4日
主持：靈異節目《今夜鬼未眠》、類戲劇《驚夜嚇嚇叫》、廣播《午夜奇譚》
獎項：文學作品《春遲》獲得第12屆國家藝文獎
經典故事：郭子乾在節目《綜藝萬花筒》扮演「司馬湯圓」戲仿司馬中原，他的開場白：「中國人怕鬼，西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼。恐怖喔！恐怖到了極點喔！」成為膾炙人口的一段台詞。

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