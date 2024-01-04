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司馬中原急性肺炎過世！跌倒送醫後遺症多　國健署揭「致命地點」

▲司馬中原摔倒後因急性肺炎病逝，根據統計老人跌傷後遺症多，不可不慎。（圖／翻攝司馬中原臉書）
▲司馬中原摔倒後因急性肺炎病逝，根據統計老人跌傷後遺症多，不可不慎。（圖／翻攝司馬中原臉書）

記者周淑萍/綜合報導

台灣國寶級的「鬼故事大師」司馬中原今（4）日傳出病逝消息，享耆壽90歲，其兒子向媒體證實，司馬中原跌倒送醫，但突因急性肺炎過世。許多長輩跌倒都是「一跌不起」，跌倒甚至高居65歲以上事故傷害死亡原因第二位，如何預防及容易跌倒的地點不可不知。

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根據TVBS報導，司馬中原兒子吳融昊透露，司馬中原前幾天散步摔倒，醫生本來評估要裝鋼釘，不料轉到普通病房後忽然爆發出急性肺炎逝世。長輩可能因為身體功能下降、生病或是服用藥物等眾多原因而跌倒，且跌倒後的後遺症不少，根據107年死因統計中，跌倒高居65歲以上事故傷害死亡原因第二位，其中老人最常在住處內跌傷的位置為臥室、客廳、浴室，室外則為街道或路上/路邊。

🟡65歲長輩每6人就1位一年內跌倒過

根據衛福部107年死因統計中，跌倒高居65歲以上事故傷害死亡原因第二位（每十萬人25.7人）。在國民健康署106年「國民健康訪問調查」3,280位65歲以上老人中，自述過去一年曾跌倒者有495人，也就是說每6個老人，就有1位在一年內有跌倒的經驗。

🟡容易跌倒的地點

國民健康署分析長者跌傷地點

室內依序為：臥室、客廳、浴室

室外依序為：道或路上／路邊、公園／運動場或溜冰場、菜園／農地

🟡長輩容易跌倒的原因

從長者跌傷的原因來看，排名依序為：滑倒或絆倒、失去平衡或頭昏、碰到或撞上物品或人。長者容易跌傷，可能和身體功能下降，包含視力、聽力、肌力、平衡感退化有關，此外生病或是使用鎮定藥物以及合併多種用藥等有關聯。

▲腦中風、巴金森氏病、癲癇、及老人失智症等腦病變，常導致或合併產生智能異常狀態。（示意圖／取自Pexels）
▲長輩因身體功能下降，包含視力、聽力、肌力、平衡感等退化，因此容易跌倒。（示意圖／取自Pexels）
🟡跌倒容易併發各種後遺症

跌倒引起的身體傷害，重則骨折或頭部外傷，會增加罹病率和死亡率，嚴重跌倒可能會造成長期臥床甚至死亡，有些長輩因有跌倒經驗而害怕再跌倒，因此自我限制行動，導致功能和活動能力逐漸喪失。

🟡該如何預防長者跌倒

國民健康署提出防跌三招，呼籲長者規律運動、維持居家環境及用藥安全。

第1招：規律運動不能少　遵循醫囑來用藥。

第2招：居家環境要注意照明、防滑設備 。            

第3招：起身、外出要留意反光標誌，馬路行走不要急。

▲司馬中原因急性肺炎過世，享耆壽90歲。（圖／NOWnews社群中心製）
▲司馬中原因急性肺炎過世，享耆壽90歲。（圖／NOWnews社群中心製）

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