挨批灌水藍小雞問政成績　盧秀燕霸氣言：立委這席我要傳承黃健豪

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市議員曾朝榮當場播放一段錄音檔，指出盧秀燕在廍子國中的動土典禮上，稱建校功勞是現任立委莊競程、市議員黃健豪一人一半，完全無視在場多位藍綠資深議員。他指出這些地方建設奠基10幾年前，當時黃根本不是議員，盧秀燕通通說是黃健豪爭取的，「黃健豪什麼事都沒有做，憑什麼佔一半功勞？這種詐騙、收割的政治操作，應該被唾棄！」
市議員張家銨強調，盧市長當然可以抬轎，但是不能用騙的，很多建設例如和美大橋、烏日綜合社福館等，從林佳龍時期爭取與設計規劃與通過，到了選舉只要市政府配合到經費，通通變成國民黨候選人的功勞。
市議員周永鴻表示，最近聽到最誇張的詐騙話術，是盧秀燕說「台中的美麗天空是黃健豪『用命換來的』」。他批評黃健豪在中火絕食抗議的行動，根本是一場鬧劇！國民黨議會黨團一直阻擋「以氣換煤」進度，台中空污並沒減少。總召何文海指盧秀燕屢次違反行政中立，要求今天下午5點前公開道歉，否則將要求相關局處局長到黨團報告，一一向市民說明清楚，戳破市長的詐騙謊言。
盧秀燕上午陪同黨籍候選人羅廷瑋、黃健豪拜票，她表示自己從政30餘年、輔選N次，該保持行政中立的事項、嚴守選舉法律規範之事，她都有遵守。她在北區元保宮出發前強調「這是我9次選舉勝利的起點」，民眾對於民進黨8年執政有很多疑慮，台中市前瞻經費分只有高雄的1/10，因此「我要把立委這席傳承給黃健豪」，因為只有黃健豪會支持台中、幫台中爭取建設，而不是卡台中。
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