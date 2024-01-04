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股匯投資風險增！年終獎金該放哪　銀行搶推台幣活儲年息衝上8%

▲農曆新年將至，企業也將陸續發放年終獎金，擔心股匯市投資風險變高，，銀行在年前搶錢祭出新台幣活儲最高年息8%。（圖／記者朱永強攝）
▲農曆新年將至，企業也將陸續發放年終獎金，擔心股匯市投資風險變高，，銀行在年前搶錢祭出新台幣活儲最高年息8%。（圖／記者朱永強攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）今(2024)年將啟動降息，只是降息次數市場看法不一，但美元指數已從最高點114.78一路下滑，至目前的102，而2024年新年開市股、匯市也不平靜，尤其隨著農曆新年接近，企業將陸續發放年終獎金，想投資又不想承擔風險，也怕存美元定存賺了利差，賠了匯差。其實，現在不少銀行也趁勢推出新台幣高利活儲專案搶錢，尤其數位帳戶年息都有3%以上，甚至有銀行打出1個月台幣活儲最高年息8%。只是，銀行也提醒，在選擇時，須留意有無條件限制，像是否限制新戶方享高利活存及活動期間。

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2024年開春包括王道銀行、聯邦銀行、將來銀行等紛紛推出新台幣活儲專案，其中聯邦銀行New New Bank數位帳戶「台幣活儲最高8%」活動延長至今年6月30日，只要活動期間首次開戶並完成「線上填寫財富管理KYC（風險承受度分析）」，新戶即享限額10萬元內台幣高利活儲年利率8%的優惠（開戶當月21日至次月20日），額外賺取年終獎金。舊客戶也不用眼紅，只要完成任一指定任務，如信用卡任務、推薦開戶任務、美金存款任務或貸款扣繳任務，亦享活儲年利率再加碼，合計最高享3%優惠，跨提跨轉每月還享各10次免手續費。

王道銀行新戶禮提供新台幣高利活儲優惠，至4月1日期間，凡首次於王道銀行開戶且選擇「新台幣高利活儲年利率6.66%」優惠專案，自成功開戶的次一營業日起算2個月內，新台幣活儲帳戶餘額於10萬以內可享年利率6.66%的活儲優惠，超過10萬部分則依王道銀行活儲牌告利率計息。

此外，新戶刷卡亦可獲現金回饋好禮，即日起至3月31日前完成新戶開立者，於2024年5月31日前，至日本、韓國、泰國三地海外實體通路消費刷王道銀行簽帳金融卡，除可享現金回饋1%無上限之外，還可享額外加碼現金回饋6%，每人最高加碼現金回饋上限為新台幣600元。同時，王道銀行也推出18-20歲新戶成年禮，即日起至2024年6月30日前完成開戶，且年齡介於18-20歲者，自帳戶啟用日起算至次月底前，不限通路刷王道卡消費享加碼現金回饋18%，每人最高加碼回饋上限為新台幣180元。

在2024年降息、降回饋及神卡殞落的消息充斥下，將來銀行也逆勢加碼，推出相當吸引人的活存專案。3月底前新戶享有5萬元內存款利率1%、5萬至20萬元3.5%優利，存滿20萬，利息逾1400元。當然，既有存戶優惠也有加碼，5萬至30萬元內活儲利率調升至1.5%，超過30萬則享利率1%且無金額無上限，就是要讓客戶們存好存滿，成為新年資金最佳去處。

除了提供客戶存款高利外，將來銀行也同時推出最高3.5%刷卡回饋。凡在當月消費滿5000元，除原有的0.5%回饋外，使用街口、LINE PAY、icash Pay等8大行動支付，或海外旅遊、航空刷卡消費再加碼3%回饋，合計高達3.5%。此外，申辦全新兆豐將來銀行聯名卡，還可享外送、影音、遊戲及租車平台推出最高11％現金回饋，或11期分期0手續費的雙11優惠。

台新銀行亦針對2023年12月1日後首次成功開立Richart新台幣活期儲蓄存款帳戶，在專案期間持有效帳戶者，推出專屬優惠，只要在帳戶每日餘額大於新台幣1元，則可於符合條件之次2個營業日至次2個月第一個營業日止，享有新台幣10萬元以內3.2%年利率。LINE Bank新台幣活存口袋帳戶1.5%，不限新舊戶，1元起息、最高存5萬元，最適合年輕小資族、幫自己加杯飲料金。

不過，金融產品比較平台Money101也提醒，新台幣高利活儲優惠，有些是短期的促銷活動，各家銀行數位帳戶的利息計算各有差異，發放時間也不同，在權益的部分，消費者在選擇時，須留意有無條件限制，像是否限制新戶方享高利活存及活動期間。

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