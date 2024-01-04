股匯投資風險增！年終獎金該放哪　銀行搶推台幣活儲年息衝上8%

我是廣告 請繼續往下閱讀
王道銀行新戶禮提供新台幣高利活儲優惠，至4月1日期間，凡首次於王道銀行開戶且選擇「新台幣高利活儲年利率6.66%」優惠專案，自成功開戶的次一營業日起算2個月內，新台幣活儲帳戶餘額於10萬以內可享年利率6.66%的活儲優惠，超過10萬部分則依王道銀行活儲牌告利率計息。
此外，新戶刷卡亦可獲現金回饋好禮，即日起至3月31日前完成新戶開立者，於2024年5月31日前，至日本、韓國、泰國三地海外實體通路消費刷王道銀行簽帳金融卡，除可享現金回饋1%無上限之外，還可享額外加碼現金回饋6%，每人最高加碼現金回饋上限為新台幣600元。同時，王道銀行也推出18-20歲新戶成年禮，即日起至2024年6月30日前完成開戶，且年齡介於18-20歲者，自帳戶啟用日起算至次月底前，不限通路刷王道卡消費享加碼現金回饋18%，每人最高加碼回饋上限為新台幣180元。
在2024年降息、降回饋及神卡殞落的消息充斥下，將來銀行也逆勢加碼，推出相當吸引人的活存專案。3月底前新戶享有5萬元內存款利率1%、5萬至20萬元3.5%優利，存滿20萬，利息逾1400元。當然，既有存戶優惠也有加碼，5萬至30萬元內活儲利率調升至1.5%，超過30萬則享利率1%且無金額無上限，就是要讓客戶們存好存滿，成為新年資金最佳去處。
除了提供客戶存款高利外，將來銀行也同時推出最高3.5%刷卡回饋。凡在當月消費滿5000元，除原有的0.5%回饋外，使用街口、LINE PAY、icash Pay等8大行動支付，或海外旅遊、航空刷卡消費再加碼3%回饋，合計高達3.5%。此外，申辦全新兆豐將來銀行聯名卡，還可享外送、影音、遊戲及租車平台推出最高11％現金回饋，或11期分期0手續費的雙11優惠。
台新銀行亦針對2023年12月1日後首次成功開立Richart新台幣活期儲蓄存款帳戶，在專案期間持有效帳戶者，推出專屬優惠，只要在帳戶每日餘額大於新台幣1元，則可於符合條件之次2個營業日至次2個月第一個營業日止，享有新台幣10萬元以內3.2%年利率。LINE Bank新台幣活存口袋帳戶1.5%，不限新舊戶，1元起息、最高存5萬元，最適合年輕小資族、幫自己加杯飲料金。
不過，金融產品比較平台Money101也提醒，新台幣高利活儲優惠，有些是短期的促銷活動，各家銀行數位帳戶的利息計算各有差異，發放時間也不同，在權益的部分，消費者在選擇時，須留意有無條件限制，像是否限制新戶方享高利活存及活動期間。