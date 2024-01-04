日女JR電車「持刀隨機攻擊」釀4傷 遭逮大方坦承「就是想殺人」
日本東京秋葉原站3日晚間發生「持刀隨機攻擊」事件，一名女子在車廂內持刀揮舞攻擊其他乘客，造成4人受傷送醫。女子遭到逮捕後，供稱因為「想要殺人」才犯下罪行，而警方後續發現除了犯案用的菜刀之外，她的包包內還搜出了另一把剁骨用菜刀。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《NHK》、《TBS》、《時事通信社》等日媒報導，日本JR山手線一列從御徒町站開往秋葉原站的列車在當地時間3日晚間11點左右，發生了一起持刀隨機攻擊事件。當時一名20多歲女子，持刀刺傷車廂內的4名男性，造成其中2人胸前及背後遭割傷，傷勢嚴重，但生命無大礙。
在列車停靠秋葉原站後，警方隨即衝入車廂內壓制該名女子，並以殺人未遂罪名逮捕女子。
警視廳表示，在進行調查時，該名女子大方承認犯行，表示自己「就是想要殺人」，並稱自己小時候因為遭受虐待，不知道人的好意。警方除了犯案用的15公分菜刀外，還從她的包包中，搜出另外一把剁骨用的菜刀。
由於女子與遭受攻擊的4名男性在事發之前互不相識，警方正針對女子的犯案動機進行詳細調查。
但這起事件發生後，引起不少民眾擔憂，一名平常搭乘山手線通勤的上班族表示，「看到這則新聞之後，就開始猶豫要不要改變通勤路線，但因為家就在山手線附近，很難改變路線，只能在電車發生異常狀況時，趕緊按SOS按鈕通知車掌。」