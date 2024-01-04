Energy強勢回歸登除夕《紅白》！第二波超狂卡司看這裡
《2024超級巨星紅白藝能大賞》即將於27日在台北小巨蛋登場，主辦方台視今（4）日公布第二波表演名單，其中最讓人驚喜的是才剛宣布回歸歌壇的Energy，其他如告五人、徐懷鈺、艾怡良、吳克群、黃宣、五堅情、宇宙人、Ozone、阿跨面等也都將陪伴觀眾一起度過農曆新年。
記者楊慧玲／綜合報導
曾被譽為「最殺舞蹈男團」的Energy，今年元旦才剛宣布成為五月天師弟、正式回歸歌壇，又將站上小巨蛋演出，坤達回憶當年出道時還沒有小巨蛋、也沒有紅白，希望這次表演能喚起大家對Energy的記憶。團員們也為了這次復出卯足勁鍛鍊體力，書偉節食、戒消夜還搭配運動，Toro每週跳Tabata瘦身，其他人也都趁空檔持續調適身心狀況，Energy也預告演唱會計畫正在進行中，並且將帶來新的作品。
吳克群睽違6年再登紅白陪伴觀眾度過除夕，興奮高喊：「一個字、爽！」他也透露將會帶給大家不一樣的禮物（表演）。而「平民天后」徐懷鈺日前與熱狗在演唱會上大和解，唱跳功力不減的她，也表示今年將有特別計畫和作品推出，要粉絲們敬請期待。
《2024超級巨星紅白藝能大賞》27日在台北小巨蛋登場，並於2月9日（農曆除夕）在台視、MyVideo播出。觀眾如希望參與紅白錄影，請鎖定紅白官方粉絲團陸續推出的抽票活動和下載台視APP，就有機會獲得門票。活動詳情請上臉書官方粉絲頁 (https://www.facebook.com/superstarttv/)。
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