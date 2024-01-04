中市「水管家」智慧管理放流水質 獲世界智慧50大獎

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有鑑於此，為有效源頭掌控污染源，環保局自110年起翻轉管末稽查的環保管理思維，開發水管家宣導業者源頭自主管理，業者可透過電腦螢幕或手機隨時查看放流水質。依照行業別優先推動高污染潛勢事業（金屬表面處理業、電鍍業）示範安裝。有鑑於業者使用回饋良好，今年度不分行業別擴大推廣，更多業者加入水管家自主管理行列，即時掌握水質變化趨勢，發現異常立即改善，減少水體污染情事。
環保局表示，為幫助業者更加瞭解及妥善運用水質管理小幫手-水管家，112年度特地召開水管家操作相關交流座談會3場次，邀請業者分享使用經驗及反饋改善建議。業者表示，裝設水管家後，不僅可預防廢水處理操作不慎而受罰，也藉由pH水質監測數據回饋，更精準調整加藥量，避免加藥過度，降低藥劑費約20%。其次，污泥產生量亦減少，降低清運費約2成。
此外，透過水管家監測統計數據分析，針對水質異常事業，邀請專家學者探討放流水超標項目與各項監測數值之相關性，至現場針對廢水處理設施操作、維護及異常可能性提供改善建議，協助業者源頭改善，達到水質異常預警、放流水不超標成效。
環保局推動水管家科技治理協助事業強化自主管理，落實以智慧科技治理環境，公、私單位共同合作維護轄內河川水體健康，打造環境友善的智慧城市，112年度更以此獲得「2023世界智慧50大獎」。