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中市「水管家」智慧管理放流水質 獲世界智慧50大獎

▲中市環保局協助事業單位安裝「水管家」智慧管理放流水質預警設施。（圖／中市環保局供）
▲中市環保局協助事業單位安裝「水管家」智慧管理放流水質預警設施。（圖／中市環保局供）

記者金武鳯/台中報導

物聯網(IOT)興起帶動智慧城市發展！臺中市環保局創全國之先，於事業端示範安裝水質自動預警設施。這個有「水管家」稱譽的設施，結合雲端資訊平台讓水質管理更便利。目前金屬表面處理業、電鍍業安裝率達97%，酸鹼值(pH)易超標事業約50%，全市約有290家業者加入自主管理行列，112年度更獲得「2023世界智慧50大獎」。

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▲中市「水管家」智慧管理放流水質設施，安裝容易， 獲世界智慧50大獎。（圖／中市環保局提供）
▲中市「水管家」智慧管理放流水質設施，安裝容易， 獲世界智慧50大獎。（圖／中市環保局提供）
臺中市目前有85家大型水量(1,500 CMD)事業，依照環境部規定設置自動監測(視)連線設施。只是，本市列管事業多屬中小型產業，依法尚免設置自動監測(視)連線設施。由於水質自動監測預警設施，市售價格昂貴，大部分事業主動安裝意願低，容易發生因人為操作不慎，或設備故障導致廢(污)水未妥善處理，放流水經環保局採樣超標才發現異常。

有鑑於此，為有效源頭掌控污染源，環保局自110年起翻轉管末稽查的環保管理思維，開發水管家宣導業者源頭自主管理，業者可透過電腦螢幕或手機隨時查看放流水質。依照行業別優先推動高污染潛勢事業（金屬表面處理業、電鍍業）示範安裝。有鑑於業者使用回饋良好，今年度不分行業別擴大推廣，更多業者加入水管家自主管理行列，即時掌握水質變化趨勢，發現異常立即改善，減少水體污染情事。

環保局表示，為幫助業者更加瞭解及妥善運用水質管理小幫手-水管家，112年度特地召開水管家操作相關交流座談會3場次，邀請業者分享使用經驗及反饋改善建議。業者表示，裝設水管家後，不僅可預防廢水處理操作不慎而受罰，也藉由pH水質監測數據回饋，更精準調整加藥量，避免加藥過度，降低藥劑費約20%。其次，污泥產生量亦減少，降低清運費約2成。

▲中市環保局大力推廣「水管家」智慧管理放流水質設施，（圖／中市環保局提供）
▲中市環保局大力推廣「水管家」智慧管理放流水質設施，（圖／中市環保局提供）
此外，透過水管家監測統計數據分析，針對水質異常事業，邀請專家學者探討放流水超標項目與各項監測數值之相關性，至現場針對廢水處理設施操作、維護及異常可能性提供改善建議，協助業者源頭改善，達到水質異常預警、放流水不超標成效。

環保局推動水管家科技治理協助事業強化自主管理，落實以智慧科技治理環境，公、私單位共同合作維護轄內河川水體健康，打造環境友善的智慧城市，112年度更以此獲得「2023世界智慧50大獎」。


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