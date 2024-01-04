「國寶」司馬中原病逝！最後身影曝光 14天前與家人相聚露笑顏
「鬼故事大師」司馬中原（本名吳延玫）今（4）日稍早傳出病逝，享耆壽90歲，震驚各界，而他的遺體已送往二殯，他生前最後貼文也跟著曝光，文中他開心與家人合照，沒想到14天後卻與家人天人永隔。
記者吳雨婕／綜合報導
司馬中原的臉書是兒女幫忙經營，最後一則臉書貼文曝光，是在去年12月21日更新的，他曬出與家人的合照，照片中司馬中原面對鏡頭露出笑容，看起來氣色不錯，兒女替他在文中寫道：「鄉 情。親 情，旅居海外，濶別一段時日，疫情稍緩，我姊方再歸國，攜我父熟識的同學，與父敍往，令父一展歡顏。」
據《TVBS》報導，司馬中原的兒子吳融昊透露，爸爸前幾天散步摔倒，醫生本來評估骨頭受傷要裝鋼釘，轉到普通病房後，竟發現有感染問題，忽然爆發急性肺炎，「我爸的年紀大了，所以免疫力差，院方措手不及，來的快，因為年紀大了免疫力不行。」
司馬中原 （90歲）
本名：吳延玫
台灣國寶級鬼故事作家 有「鬼故事大師」之稱
出生：1933年2月2日
逝世：2024年1月4日
主持：靈異節目《今夜鬼未眠》、類戲劇《驚夜嚇嚇叫》、廣播《午夜奇譚》
獎項：文學作品《春遲》獲得第12屆國家藝文獎
經典故事：郭子乾在節目《綜藝萬花筒》扮演「司馬湯圓」戲仿司馬中原，他的開場白：「中國人怕鬼，西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼。恐怖喔！恐怖到了極點喔！」成為膾炙人口的一段台詞。
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