另類商機！超商賣出130萬遊艇、百萬露營車夯 春節再推86萬重機
超商無極限！除了店員身懷絕技外，販售的品類也越來越多元，萊爾富2023年首度跨界賣「130萬元起遊艇」只要到超商門市即可下單，開賣不到一星期即成交，業者也透露近期開賣的99.8萬元露營車，開賣至今超過數十人諮詢，看好後續成交數外，業者也延續熱度，在年節預購專刊重磅開賣印地安重機，售價85.8萬元起，多樣化的跨界合作，也讓超商販售的品項越來越多元化。
記者鍾怡婷/綜合報導
萊爾富2023年7月底推出「130萬元起遊艇」預購，刷新萊爾富預購商品史上最高金額，且業者透露，開賣一星期內即有來自台中的中年故樂下單購買，且並非營業用途，而是為了休閒娛樂。萊爾富也緊抓遊憩行業買氣，上月在開賣AVIVA 360DK露營車，專案價99.8萬元。
萊爾富行銷處長劉嘉銓今（4）日透露，露營車開賣至今已有超過10幾組人詢問，有機會在下週成交訂單，後續也看好露營車買氣，萊爾富從去年開始創造新商機，打破超商販售民生必需品的框架，主打商品更加多元、提高話題性，未來也許還有機會推出靈骨塔預購專案。
萊爾富也特別選在年貨大街檔期，首度攜手印地安重機總代理海德生貿易，重磅推出印地安重機的Indian Scout Rogue車款，即日起至2/18享專案預購價85.8萬元起，消費者只要到萊爾富預約購車再享限定的專屬五大優惠，包含3年不限里程保固、免費6次回廠定保服務、IMRG第一年免費會員資格、贈送50,000元購物回饋金與萊爾富超商禮券10,000元，消費者到門市就能使用機台下訂，後續等待廠商聯繫簽約，即可輕鬆把重機騎回家。
萊爾富預估，年貨商品加上重機預購，預計可以成長3成業績，而萊爾富目前全台門市1600家，業者預計2024年目標再開150家分店，預計有機會在2027年達到突破2000店的目標。
此外，搶攻年節送禮商機，2024「裸鑽雪莉 現在龍來Chill 龍年新春限定禮盒」即起開賣，除了有外包裝以活潑應景的吉祥龍插畫傳遞專屬春節的暖心祝福；除此之外，禮盒提供了威士忌多元品飲型態，包括以純飲享受醇厚濃郁的果乾、蘋果焦糖等果香氣息，另外也可以透過掃描禮盒內提供的QR code，觀看獨家居家調酒酒譜，為春節長假中提供不一樣的品飲饗宴。