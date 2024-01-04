婉拒「個人捐贈」救援物資！石川縣難處理分配 籲先與政府接洽
日本石川縣能登半島元旦發生規模7.6的強烈地震，截至4日中午已有81人罹難，重災區如輪島市、珠洲市一帶不僅陸路及通訊中斷，當地還有許多建築物倒塌，不過石川縣政府今對外指出，目前無法接受「個人捐贈」的救援物資，也沒有國際人道救援需求，僅接受企業向政府單位協調提供必要援助。
國際中心楊智傑／綜合報導
能登半島規模7.6強震導致多人傷亡，隨著72小時黃金救援時間即將結束，各界擔心救援情況將會愈發艱困，同時日本國內外也傳出以希望捐款或捐物資的方式，協助石川縣救災。對此，石川縣健康福祉部則表示，目前難以接受個人的救援物資，這是因為個人捐贈物資數量相對較小，以安排工作效率、分配運送至現場的人員安全角度來看並沒有這方面的需求。
石川縣官方指出，現在他們正在接受由主管機關配送的救援物資，儘管在社群媒體上有消息稱接受個人救援物資，但官方特別呼籲「現階段請別這麼做」，石川縣政府表示，包含企業在內的團體應事先與政府主管機關聯繫、確認並協調必要物資後再來提供，並不需要直接送往現場。
我國內政部消防署特種搜救隊也指出，由於日本能登半島災害範圍並未進一步擴大，經特種搜救隊洽外交部聯繫日方，確認無國際人道救援需求，國際人道救援動員整備也解除待命集結。