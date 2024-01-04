B型肝炎帶原者怕疫情不敢回診！惡化成肝癌第三期 醫教保命之道
新冠疫情嚴重影響民生，也害人肝炎惡化為肝癌。一名年約6旬男子為B型肝炎帶原者，因為疫情不敢去醫院，疫後也沒有追蹤，結果最近健檢發現異常，趕緊回診，詳細檢查後證實為肝癌第三期；醫師說，B肝帶原一定要定期追蹤，應每半年做1次腹部超音波檢查，每3個月做1次抽血檢查，若有惡化才可馬上治療，對健康更有保障。
家庭消費中心／綜合報導
北市聯醫中興院區消化內科主治醫師黃昌弘說，這名患者前幾年因為新冠肺炎疫情不敢去醫院，後來也沒有追蹤肝臟情形，最近健檢發現甲種胎兒蛋白（AFP）升高到1700多ng/ml，才來消化內科複診；甲種胎兒蛋白為肝細胞癌的指標，正常值上限僅7.0 ng/ml，因此趕緊安排腹部核磁共振還有腹部超音波，結果發現好幾顆肝腫瘤，且B肝DNA病毒量達數百萬IU/ml，確認肝癌已到第三期。
黃昌弘表示，另一名年約40歲B肝帶原者也有類似狀況，吃了B肝藥物5年，後來追蹤發現已超過1年測不到B肝病毒，於是停藥，但才短短1個月，正常值上限為40U/L的肝指數（ALT）已飆破2000U/L，後續連正常值上限為1.2mg/dL 的黃疸指數也飆到22mg/dL，只好又開始用藥，狀況才逐漸改善，也避過換肝風險。
針對B肝特性，黃昌弘指出，B肝病毒相當狡猾，會潛藏在慢性帶原者的肝細胞內，當免疫力低下便可能復發，並不斷複製病毒，破壞肝細胞，使肝指數上升，進而造成肝臟纖維化、硬化，最後成為肝癌。
黃昌弘提醒B肝帶原者，應固定每半年做1次腹部超音波檢查，每3個月抽血檢查看肝指數、黃疸指數、甲種胎兒蛋白等有無異常，若符合健保規範，可使用B肝藥物，如不符合但B肝病毒量已超過2000 IU/ml，因肝癌風險上升，建議在經濟許可下，每天花新6、70元服用B肝藥，以防肝臟進一步病變。
對於慢性C肝感染，黃昌弘則說，只要規律用藥2~3個月，97~99％可根治，之後再觀察肝纖維化程度來決定多久要追蹤腹部超音波、抽血即可。