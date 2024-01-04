NBA／溜馬142：130擊退公鹿！Haliburton31分、12籃板力壓字母哥
美國職籃NBA今（4）日印第安納溜馬在主場迎戰密爾瓦基公鹿，也是雙方連續兩戰碰頭。溜馬靠著新生代控場好手Tyrese Haliburton全場31分、12助攻、3火鍋、0失誤帶領之下，以142：130再度擊退強敵公鹿，收下近期5連勝，輸球的公鹿則是吞下2連敗。有趣的是，本季雙方對戰5次中，溜馬共贏了其中的4場，儼然成為公鹿隊剋星，雙方往後勢必在季後賽會有交手的機會，也格外引人注目。
記者陳品翔/綜合報導
本場比賽上半場雙方一路僵持，半場結束公鹿暫時以68：66領先溜馬。但比賽來到下半場後風雲變色，第三節比賽溜馬多點開花，打出一波47：29攻勢，單節贏了對手18分，儘管公鹿在末節試圖力挽狂瀾，最終仍舊無法成功逆轉，溜馬也以142：130帶走比賽勝利。
溜馬隊Tyrese Haliburton共上場33分鐘，投20中10，挹注31分、12助攻、3火鍋0失誤，近4場比賽他共計送出66次助攻，其中只有發生4次失誤。Bennedict Mathurin得到16分3助攻、Obi Toppin貢獻15分8籃板4助攻。
公鹿這邊一哥Giannis Antetokounmpo出場36分鐘，共13投8中，得到26分11籃板8助攻，Khris Middleton貢獻19分6籃板7助攻、Damian Lillard得到23分2籃板5助攻。
目前公鹿隊暫時以24勝10敗的戰績名列東區第2，落後「綠衫軍」波士頓塞爾提克2.5場勝差；溜馬19勝14敗名列東區第6，落後排名第一的綠衫軍7場勝差。
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