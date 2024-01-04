明後天還有10度低溫！週末起「雨區越來越大」　選舉日天氣出爐

《俄羅斯方塊》被美13歲少年打爆！等級157畫面死當　史上第一人

▲年僅13歲的美國少年 Willis Gibson 成為首位將《俄羅斯方塊》遊戲打到程式崩潰（True Killscreen）的真人玩家。（圖／翻攝自 YouTube）
▲年僅13歲的美國少年 Willis Gibson 成為首位將《俄羅斯方塊》遊戲打到程式崩潰（True Killscreen）的真人玩家。（圖／翻攝自 YouTube）

記者張志浩／綜合報導

《俄羅斯方塊》（Tetris）是任天堂 NES 主機經典遊戲，除了定期舉辦各種國際賽事外，各國玩家也致力於研發新的遊玩手法，試圖攻破看似無止盡的俄羅斯方塊遊戲，但過去只有 AI 能達成該成就，直到近期年僅13歲的美國少年 Willis Gibson 終於成為首位將《俄羅斯方塊》遊戲打到程式崩潰（True Killscreen）的真人玩家，過程影片掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《俄羅斯方塊》可說是大家相當熟悉的休閒遊戲，不過在高手的世界中可不一樣，1989推出這款《俄羅斯方塊》並沒有「保留方塊、預覽位置」等功能，且玩到後期，遊戲會根據玩家累積的分數不斷進入下個等級，一路到29級開始，遊戲會進入最終難度，方塊掉落速度來到極限，每一幀方塊就會下降一格，這時候就進入「Killscreen」狀態，意指遊戲進入不正常的畫面狀態，甚至崩潰當機。

不過，《俄羅斯方塊》在進入「Killscreen」狀態仍可繼續遊玩，遊戲程式整個死當則稱為「True Killscreen」，先前只有在2021年，海外玩家 Greg Cannon 透過自己研發的 AI，在等級237時讓遊戲崩潰當機，後續國外資深玩家 Hydrant 經過研究製作出專屬表格說明，《俄羅斯方塊》顏色故障會從等級138開始，方塊全會變木炭色、黑色難以分辨，玩家最快可以在等級155時，在只消除1行方塊的情況下，有機會觸發「True Killscreen」。

而來自美國年僅13歲的 Willis Gibson，他在2023年12月21日時，進入等級155的第一次當機點，不過卻因為失誤，一次消除3行方塊，讓遊戲延續進行，而來到下個當機點則是等級157 時，Gibson 在70%的機率消除一行方塊能讓遊戲崩潰當機的情況下，成功完成創舉，分數停留在99999，《俄羅斯方塊》也完全當機。

花費近40分鐘，Gibson 從等級19（職業級玩家起始難度）開始玩起，一直到等級157，成為史上第一個真人突破《俄羅斯方塊》遊戲後，Gibson 也激動大喊「我的天啊，我感覺不到我的手了」。據了解，Gibson 玩《俄羅斯方塊》是使用「Rolling」手法，主要用輔助手的4根手指由下往上敲擊搖桿，讓搖桿主動去撞按按鍵的手，4根手指的滾動撞擊，就能突破人體按按鍵的極速。


2024年1月「4款遊戲大作」！《人中之龍8》打頭陣　林襄甜美出演

2023年度「熱門10大電玩」　霍格華茲、薩爾達掀狂潮！沒玩過弱掉

林襄出演《人中之龍8》！粉色泳裝華麗登場　上交友軟體邂逅玩家

台北電玩展2024寒假登場！首波遊戲、廠商曝　估吸引超過35萬人次

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選