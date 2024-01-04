《俄羅斯方塊》被美13歲少年打爆！等級157畫面死當　史上第一人

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不過，《俄羅斯方塊》在進入「Killscreen」狀態仍可繼續遊玩，遊戲程式整個死當則稱為「True Killscreen」，先前只有在2021年，海外玩家 Greg Cannon 透過自己研發的 AI，在等級237時讓遊戲崩潰當機，後續國外資深玩家 Hydrant 經過研究製作出專屬表格說明，《俄羅斯方塊》顏色故障會從等級138開始，方塊全會變木炭色、黑色難以分辨，玩家最快可以在等級155時，在只消除1行方塊的情況下，有機會觸發「True Killscreen」。
而來自美國年僅13歲的 Willis Gibson，他在2023年12月21日時，進入等級155的第一次當機點，不過卻因為失誤，一次消除3行方塊，讓遊戲延續進行，而來到下個當機點則是等級157 時，Gibson 在70%的機率消除一行方塊能讓遊戲崩潰當機的情況下，成功完成創舉，分數停留在99999，《俄羅斯方塊》也完全當機。
花費近40分鐘，Gibson 從等級19（職業級玩家起始難度）開始玩起，一直到等級157，成為史上第一個真人突破《俄羅斯方塊》遊戲後，Gibson 也激動大喊「我的天啊，我感覺不到我的手了」。據了解，Gibson 玩《俄羅斯方塊》是使用「Rolling」手法，主要用輔助手的4根手指由下往上敲擊搖桿，讓搖桿主動去撞按按鍵的手，4根手指的滾動撞擊，就能突破人體按按鍵的極速。