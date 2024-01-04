安心亞零防護鏤空裝辣翻自評滿分！安芝儇嗆「韓國漂亮只有我」
綜藝節目《同學來了》今（4）日進行媒體探班活動，阿Ken、張立東，「雙安女神」安芝儇、安心亞一起受訪，兩位女神合體，接受訪問時，火藥味十足，安芝儇先是稱讚安心亞漂亮，同時強調「在韓國漂亮的只有我」。
記者吳雨婕／台北報導
安心亞在日前的跨年晚會上，一身火辣360度鏤空裝曬性感美尻，成為全台最辣女星，阿Ken稱讚安心亞的跨年舞台非常棒，「跨年有很多韓國朋友台灣表演，台灣也有這樣可以比拚一下的，絕對是最性感！」直呼安心亞很有氣勢，就像巨星，「她自己下了很多功夫。」不忘鼓舞安芝儇也可嘗試，安芝儇一聽大方回應：「有機會可以挑戰。」
安心亞分享，為了那套造型想了很久，「突破防護的部分，前面彩排過好幾次，把會發生的狀況都想過一次。」因此給了自己10分滿分的評價，她自信的說：「我在台上表演很享受，展現最好的我了！」阿Ken再度稱讚：「心亞的巔峰都是下一次。」
特地來台錄影的韓籍啦啦隊女神安芝儇，分享上台灣綜藝節目的感想，「很緊張，但因為每位來賓都很親切，所以才不那麼緊張。我9月開始學中文，可惜因為緊張，所以學到的都沒有說出來。」也直言安心亞很漂亮，「但在韓國漂亮的只有我。」看起來兩位女神相見，火藥味十足。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁