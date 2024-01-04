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她天冷「頭暈、頭痛、手抖」！中醫一招降血壓、止痛還減重變瘦

▲高血壓常見症狀有頭暈、頭痛，中醫分享飲食建議及降壓茶泡法。（圖／NOWnews）
▲高血壓常見症狀有頭暈、頭痛，中醫分享飲食建議及降壓茶泡法。（圖／NOWnews）

家庭消費中心／綜合報導

最近天氣變冷，一名長期服用西藥控制血壓的女性竟每天頭暈，而且有偏頭痛，半夜還會手抖，決定接受中醫治療，發現血壓升高，且排便不順，2~3天才解便1次，服用中藥乙字湯及柴胡疏肝散僅1週，頭暈、頭痛好轉，血壓也降到120以下，且2個月後回西醫複診，3顆降血壓藥物減少為1顆，體重還減少2公斤。

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北市聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東說，高血壓為國人10大死因之一，且逐年攀升，常見症狀有頭暈、頭痛、肩頸僵硬、心悸、胸悶、容易疲倦等，但某些人較不明顯，若持續延誤治療，未來可能有中風、心肌梗塞、腎衰竭等危險，而病人除可使用降血壓的西藥外，中醫根據個人體質調養，也能控制血壓問題。

▲量血壓、血壓計。（圖／取自Unsplash）
▲高血壓是國人10大死因之一。（圖／取自Unsplash）
謝旭東指出，依照中醫理論，高血壓屬於眩暈、心悸、肝火等範疇，《黃帝內經》記載「諸風掉眩，皆屬於肝」，因此中醫對於高血壓產生的眩暈常從治肝著手，除疏肝理氣活血外，也可滋腎養陰。

此外，也需考慮其他會影響血壓的因素，例如前述患者，因為容易便秘，身體代謝廢物無法排除，濕氣變重，也使血壓升高，因此開立藥方乙字湯助通腑瀉熱，將代謝廢物清乾淨，且若有過胖問題，除可使體重下降，高血壓也能得到較好控制，再搭配柴胡疏肝散疏肝理氣，則有益於緩解頭暈頭痛。

針對高血壓患者生活日常，謝旭東建議，飲食要避免過鹹，可多吃蔬果、膳食纖維，乳製品則以低脂類為主，主食挑全穀類，油脂則選橄欖油、葵花子油、玉米油等，同時要戒抽菸、飲酒，因菸、酒習慣會加重體內濕氣，使血液循環變差，身體為改善循環變好只好加高血壓，血壓將難以控制。

▲（圖／翻攝自unsplash圖庫）
▲高血壓患者主食建議挑全穀類，包括燕麥、糙米、全麥、黑米等。（圖／取自Unsplash圖庫）
🟡高血壓建議茶飲：決明子降壓茶

◾材料：決明子6g，菊花9g，陳皮3g。

◾煮法：將上述材料製成茶包，用熱水500c.c.悶泡，10分鐘即可飲用。

◾使用方法：2~3天飲用1次，通便消脂降血壓。

◾功效：決明子清肝明目、潤腸通便，具降血壓功用；菊花平肝明目，可緩解頭暈頭痛；陳皮化痰消脂，有助排除濕氣。

◾注意事項：藥材以涼性為主，對於體質偏熱、容易上火者效果較好。

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