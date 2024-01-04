她天冷「頭暈、頭痛、手抖」！中醫一招降血壓、止痛還減重變瘦

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝旭東指出，依照中醫理論，高血壓屬於眩暈、心悸、肝火等範疇，《黃帝內經》記載「諸風掉眩，皆屬於肝」，因此中醫對於高血壓產生的眩暈常從治肝著手，除疏肝理氣活血外，也可滋腎養陰。
此外，也需考慮其他會影響血壓的因素，例如前述患者，因為容易便秘，身體代謝廢物無法排除，濕氣變重，也使血壓升高，因此開立藥方乙字湯助通腑瀉熱，將代謝廢物清乾淨，且若有過胖問題，除可使體重下降，高血壓也能得到較好控制，再搭配柴胡疏肝散疏肝理氣，則有益於緩解頭暈頭痛。
針對高血壓患者生活日常，謝旭東建議，飲食要避免過鹹，可多吃蔬果、膳食纖維，乳製品則以低脂類為主，主食挑全穀類，油脂則選橄欖油、葵花子油、玉米油等，同時要戒抽菸、飲酒，因菸、酒習慣會加重體內濕氣，使血液循環變差，身體為改善循環變好只好加高血壓，血壓將難以控制。
🟡高血壓建議茶飲：決明子降壓茶
◾材料：決明子6g，菊花9g，陳皮3g。
◾煮法：將上述材料製成茶包，用熱水500c.c.悶泡，10分鐘即可飲用。
◾使用方法：2~3天飲用1次，通便消脂降血壓。
◾功效：決明子清肝明目、潤腸通便，具降血壓功用；菊花平肝明目，可緩解頭暈頭痛；陳皮化痰消脂，有助排除濕氣。
◾注意事項：藥材以涼性為主，對於體質偏熱、容易上火者效果較好。