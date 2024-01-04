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迷你法鬥暴風成長！7個月後成「蝙蝠耳巨獸」　檢查結果驚呆獸醫

▲法國鬥牛犬阿波羅體型只有巴掌大，沒想到才過7個月，竟暴風成長到45磅，還擁有宛如蝙蝠的大耳，檢查後才發現牠身上竟混有5種狗狗血統。（圖／翻攝自TikTok@apollo.the.giant）
▲法國鬥牛犬阿波羅體型只有巴掌大，沒想到才過7個月，竟暴風成長到45磅，還擁有宛如蝙蝠的大耳，檢查後才發現牠身上竟混有5種狗狗血統。（圖／翻攝自TikTok@apollo.the.giant）

記者賴禹妡／綜合報導

美國亞利桑那州（Arizona）一名飼主收編了一隻法國鬥牛犬，並取名為阿波羅（Apollo），原本阿波羅體型只有巴掌大，是隻嬌小迷你的法鬥，沒想到才過7個月，竟暴風成長到45磅（約20公斤），連主人都抱不動，且還擁有宛如蝙蝠的大耳。阿波羅被主人帶去進行健康檢查，才發現牠身上竟混有5種狗狗血統，結果出爐連獸醫都驚呆了。 

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美國飼主@apollo.the.giant在影音社群平台TikTok中發文，並寫下「越大越好！喜歡我們的巨型法國鬥牛犬，以及牠的大蝙蝠耳朵！」她透露剛收編黑色法國鬥牛犬時，將牠取名為阿波羅，當時阿波羅只有一個巴掌大，沒想到過了7個月，竟從迷你法鬥迅速變大，成長到重量超過45磅（約20公斤）的巨獸，且耳朵也跟著變大，擁有宛如蝙蝠一般的大耳。 

▲法國鬥牛犬阿波羅體型只有巴掌大，沒想到才過7個月，竟暴風成長到45磅，還擁有宛如蝙蝠的大耳，檢查後才發現牠身上竟混有5種狗狗血統。（圖／翻攝自TikTok@apollo.the.giant）
▲阿波羅剛被收編時是隻嬌小迷你的法鬥，體型只有巴掌大，搭配水汪汪大眼非常呆萌。（圖／翻攝自TikTok@apollo.the.giant）
由於法國鬥牛犬的體重正常應該落在16至28磅（約7-12公斤）左右，這也讓飼主擔心地帶阿波羅到獸醫院進行詳細健康檢查。沒想到犬種DNA檢測結果顯示，阿波羅有53%法國鬥牛犬血統、37%的英國鬥牛犬血統、4%美國比特鬥牛犬血統、4%美國斯塔福德郡梗犬血統、2%波士頓梗犬血統。 

▲法國鬥牛犬阿波羅體型只有巴掌大，沒想到才過7個月，竟暴風成長到45磅，還擁有宛如蝙蝠的大耳，檢查後才發現牠身上竟混有5種狗狗血統。（圖／翻攝自TikTok@apollo.the.giant）
▲過了7個月，阿波羅竟從迷你法鬥迅速變大，成長到重量超過45磅的巨獸，且耳朵也跟著變大，擁有宛如蝙蝠一般的大耳。（圖／翻攝自TikTok@apollo.the.giant）
阿波羅的血統基因裡面混有5種以上的品種狗基因，就連獸醫都對此感到很驚訝，且獸醫還表示，因為阿波羅的年紀還沒到成年犬，因此體型還會繼續成長。而飼主對此也做好心理準備，直呼「不管牠的身上有多少基因，牠永遠都是我們的寶貝」。 

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