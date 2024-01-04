迷你法鬥暴風成長！7個月後成「蝙蝠耳巨獸」　檢查結果驚呆獸醫

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由於法國鬥牛犬的體重正常應該落在16至28磅（約7-12公斤）左右，這也讓飼主擔心地帶阿波羅到獸醫院進行詳細健康檢查。沒想到犬種DNA檢測結果顯示，阿波羅有53%法國鬥牛犬血統、37%的英國鬥牛犬血統、4%美國比特鬥牛犬血統、4%美國斯塔福德郡梗犬血統、2%波士頓梗犬血統。
阿波羅的血統基因裡面混有5種以上的品種狗基因，就連獸醫都對此感到很驚訝，且獸醫還表示，因為阿波羅的年紀還沒到成年犬，因此體型還會繼續成長。而飼主對此也做好心理準備，直呼「不管牠的身上有多少基因，牠永遠都是我們的寶貝」。
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