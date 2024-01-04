台南七股區反不當種電聯盟萬人連署達標 籲總統候選人表態
台南七股區里長聯誼會與七股區居民自救會，於去年11月24日發起七股區反不當種電救七股萬人公民聯署活動，獲得萬人熱烈支持簽署，自救會今(4)日前往市府遞交連署書並發表三點聲明，呼籲總統候選人表態，市府更應嚴謹審核與管制。
記者張振興/台南報導
台南市第二選區立法委員候選人陳昆和今陪同七股民眾向市府遞交萬人連署書，他強調未來若能進入國會，一定要求主管機關下達行政命令，嚴禁台南市台61線以西開放種電，確實守護七股大地生態永續。
七股區反不當種電聯盟今天在市議會招開記者會，除了感謝各界的支持外，更要表達七股人的期待 ，呼籲1/13 當選的總統、立委及市長黃偉哲面對七股人沉痛的心聲，提供政策性的保障。會中表達三項聲明：
1、一萬份公民聯署書已達標，此項公民聯署活動，未來持續進行，直到得到公平合理的解決為止。然而此舉也代表民意的認同與支持，更呈現出七股不當種電的政策，是需要檢討與訂立法規管理。
2、邀請總統參選人表態簽名支持，以符合民意。侯康配已簽署，敬請另外兩組總統候選人，也表態簽署。
3、期請台南市黃市長，接受陳情書，重視七股人受到不當種電，承受的痛苦與心聲，嚴謹地審核與釐訂政策來管制。