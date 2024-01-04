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缺電議題炎上！跳電頻傳常被諷全怪小動物　台電：10年停電減7成

▲過去台電與經濟部就常因以「動物誤觸」為由，說明停電原因而被譏笑，近日，停電、缺電議題隨著總統大選再度炎上。（圖／NOWnews資料照）
▲過去台電與經濟部就常因以「動物誤觸」為由，說明停電原因而被譏笑，近日，停電、缺電議題隨著總統大選再度炎上。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

過去台電與經濟部就常因以「動物誤觸」為由，說明停電原因而被譏笑，近日，停電、缺電議題隨著總統大選再度炎上。台電今（4）日亮出實際數據，想證明近年停電事故確實有減少。台電表示，近10年間，停電次數減少7成，且力求「停電更少、復電更快」，目前持續推動配電系統強韌計畫，但電力系統難免因天然災害、外物碰觸、設備故障等因素發生異常，台電仍盡力降低停電對民眾的影響。

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在2024大選唯一一場副總統候選人電視辯論會上，在野黨候選人強攻缺水、缺電議題，國民黨副總統候選人趙少康質疑，「總統蔡英文執政8年，台灣經歷4次大停電」，民進黨副總統候選人蕭美琴則再次重申「台灣不缺電」，強調停電和缺電是兩回事。

近幾年，台電與經濟部常以「動物誤觸」為由，說明停電原因，此番言論不僅常引來在野批評，更常受到外界譏笑。然而，台電今日秀出實際數據，欲證實全國事故停電件數逐年減少。台電表示，經過這幾年推動配電系統強韌計畫後，配電事故停電次數從2012年的2萬1019次，持續降低至去（2023）年的6115次，10年來降低7成。

若將去年成績與前（2022）年的8140次相比，降幅也高達近25%，是10年來改善幅度最大的一年。台電說明，電力系統難免因天然災害、外物碰觸、設備故障等因素發生異常，在電業經營上無法完全避免。為降低停電造成的影響，除了持續加強設備點檢、巡修維護外，同時為了加速復電時間，台電也持續推動饋線全面自動化，經由安裝自動線路開關、監控設備及調度系統，若有突發事故發生時，可自動偵測、快速隔離故障區間，藉此將正常線路先行復電，縮短整體停電時間。

台電指出，自2018年推動「配電系統強韌計畫」，針對配電線路、二次變電所設備汰換、饋線自動化擴建及智慧變電所建置等4大面向的強韌工程逐步進行改善。為營造更加優質穩定的用電環境，台電自去年起，持續推動「配電系統五年升級計畫」，藉由強化配電線路韌性、二次變電所設備汰換及防災型線路地下化工程，以進一步降低事故發生機率。

台電強調，除了系統設備的升級外，為求提升供電品質，最重要是有賴台電同仁的用心與付出，希望外界能看見並肯定台電同仁努力與改善的成果。

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