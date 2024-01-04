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合體蔣萬安市場拜票　侯友宜：當選以拚經濟為首要目標

▲蔣萬安今與侯友宜合體，展現高人氣。（圖／侯辦提供）
▲蔣萬安今與侯友宜合體，展現高人氣。（圖／侯辦提供）

記者余祥／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（4）日清早，在台北市長蔣萬安、立委候選人鍾小平的陪同下，前往台北市第一果菜批發市場，向攤商拜早年，隨後也於市場內的興德宮參拜，祈求所有攤商都能夠生意興隆，許多攤商熱情送上鳳梨、櫻桃、菜頭等吉祥物，祝福侯友宜旗開得勝、高票當選。

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侯友宜表示，自己是基層出身，小時候家裡種菜、種水果，也到菜市場幫父親賣過豬肉，因此對菜市場有著深厚的情感。這幾年大家日子都過得不好、生意也不太好，因此未來當選，將以拚經濟為首要目標，成立經濟內閣；而不論是對內的民生問題，還是對外的兩岸及國際問題，讓侯友宜、讓侯康配來改變，唯有政黨輪替，國家的環境才會越來越好。

侯友宜也指出，台北農產運銷公司、台北第一果菜市場在整個農產的產銷營運，佔有非常重要的角色。未來當選總統，一定會全力以中央的力量，來協助蔣萬安市長，在第一果菜批發市場的改建完工後，支持冷鍊系統等現代化設備，大家同心齊力，讓所有果菜批發菜市場的攤商好朋友，都有好的環境、條件，生意、生活都更好。

蔣萬安表示，北農是全國規模最大、交易量制度最完善的批發市場，未來希望侯友宜當選，能為我們爭取更多經費跟建設，來照顧攤商的權益。而侯友宜也是市場基層出身，最能夠體會基層的辛苦及需求，讓我們全力支持最正直、善良、誠信的侯友宜！

侯友宜上午也陪同立委候選人張智倫前往中和福和宮參拜，並於中和地區進行車隊掃街拜票，沿路上許多市民朋友手比ok、夾道高喊「凍蒜」，更出現多段數百公尺的人龍，展現侯友宜在新北市的超高人氣。

侯友宜表示，選舉剩下9天，民進黨奧步盡現，用抹黑造謠最廉價的方式，攻擊對手，如果繼續執政下去，用這種手段只會把人民的生活變得更痛苦，侯友宜出來選舉，民進黨把五年前選舉的事再拿來攻擊一次，完全沒有的事，卻不斷捏造。

侯友宜強調，他們一定會贏，不管你是哪個黨派，請集中選票，投給最強的候選人侯康配，只有投給侯康配，手中的那一票才能發揮民主制衡、政黨輪替的力量，大家一起拚，把中華民國贏回來。

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