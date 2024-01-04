爆鄭文燦上酒店兩女陪侍影片　凌濤諷Deepfake介選、民進黨快查

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呂謦煒也表示，民進黨聲稱中國大陸介選非常明顯的例子，就是趙天麟跟中國大陸女子疑似有婚外情，民進黨他們第一時間解釋說這一定是中國大陸的介選；再舉羅致政最近被傳出的不雅影片，民進黨與羅致政第一時間的解釋又是中國大陸介選；此外行政院副院長鄭文燦多年前被爆出的影像，也說是中國大陸介選，而調查局表示對此影片無法判斷，令人感到非常奇怪！
呂謦煒再舉出疑似鄭文燦的圖片指出，包含國民黨與許多的媒體很早以前就接獲爆料，爆料者提供非常多影片，站在國民黨的角度，無法知道這些到底是不是真的，真的希望民進黨政府好好查清楚，到底是不是就如民進黨所說，趙天林身為民進黨國防委員會立委，與中國大陸女子婚外情，是不是中國大陸介選？鄭文燦這麼多的影片被拍到，是不是deepfake深偽影片，請民進黨政府好好查清楚；還有羅致政最近被傳出的不雅影片，民進黨政府也應該好好查清楚，不要讓中國大陸或是所謂其他勢力介入大選，這是民進黨政府應該要負的責任。
記者會公布爆料者提供疑似鄭文燦的影片，凌濤表示，他們高度懷疑這影片是Deepfake的介選，希望檢調儘快查明爆料者提供有兩位女陪侍的影片，到底是不是鄭文燦？他表示，鄭文燦應向全國的人民說清楚，你去了八八會館、澳門九號會所，那影片中這個有兩位女陪侍的場景，有似曾相似嗎？跟你有沒有任何關係？這都是鄭文燦必須對外講清楚的。
凌濤表示，影片中，這位穿長襯衫的男子以及他最後開口唱的這一句歌詞，都讓大家認為Deepfake技術實在是太精準了，希望檢調單位好好查到底。他強調，大家不禁懷疑，為什麼每次去酒店、跟女子去摩鐵的畫面，Deepfake怎麼老是鎖定羅致政、鄭文燦？怎麼都沒有鎖定其他候選人？他嘲諷說，deepfake介選應該要選精確的標的，不應該隨便污衊，這樣的做法應該予以譴責。
凌濤表示，賴清德跟蔡英文在「路上」的CF，而這台車上還有很多人，包括在酒店的梁文傑、在酒店的吳乃仁、在八八會館的鄭文燦、在摩鐵的羅致政，還有親中的趙天麟，通通都在賴清德跟蔡英文開的這輛車上，都沒有下車，全民都看在眼裡。
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